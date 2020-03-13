Токаев лишил Нур-Султан парада Победы на 9 Мая

Информацию об отмене ряда публичных мероприятий в Казахстане, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории республики, подтвердил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Он уточнил, что соответствующее решение принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Оно касается празднования Навруза и военного парада, проведение которого было запланировано 9 мая в столице республики Нур-Султане в честь 75-летия Победы.

Ранее Токаев сообщил о том, что власти республики приступили к реализации превентивных мер по недопущению распространения COVID-19.