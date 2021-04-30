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«Тогда удастся сохранить стабильную ситуацию»: Попова призвала соблюдать меры против COVID-19 во время праздников

30 апреля 2021, 13:05  •  27 • В России
Гражданам России в ходе предстоящих выходных дней, которые продлятся 1 по 10 мая, следует соблюдать все установленные меры по противодействию распространению COVID-19. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова. По её словам, это позволит сохранить текущую стабильную эпидемиологическую обстановку и задать курс на дальнейшее снижение заболеваемости коронавирусом. За прошедшие 24 часа в России выявлен 8731 новый случай коронавирусной инфекции.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

В России за минувшие 24 часа выявили 8731 новый случай коронавируса. Были выписаны 8406 пациентов, 397 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 805 288. Выздоровели 4 427 946 человек, скончались 110 128.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве (2662), Санкт-Петербурге (725) и Московской области (651).

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в предстоящие праздничные и нерабочие дни, которые продлятся с 1 по 10 мая, россиянам следует соблюдать все меры предосторожности, чтобы не произошёл скачок роста заболеваемости COVID-19.

«При соблюдении всех требований, которые на сегодняшний день есть, и если мы максимально постараемся провести эти праздники в кругу своих семей, тогда нам удастся стабильную ситуацию, первое, сохранить, а во-вторых, определить дальнейшее снижение заболеваемости в Российской Федерации», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Аналогичное мнение высказал и бывший главный санитарный врач страны, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке  Геннадий Онищенко, который призвал граждан РФ сократить контакты в период майских праздников.

«Если люди уедут за город, у кого есть такая возможность, или будут находиться дома в квартире, общаться между собой, это будет хорошо. А если они воспользуются предоставленной возможностью и пойдут брататься где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах, клубах и так далее, это может повлиять на рост заболеваемости», — цитирует его «Парламентская газета».

  • Reuters

Наряду с этим в столичном управлении Роспотребнадзора указали на «напряжённую» эпидемиологическую обстановку и превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 в Москве. В этой связи в ведомстве рекомендовали встречать предстоящие праздники в кругу семьи и ограничить посещение массовых мероприятий.

«С 1 по 10 мая специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве будет усилен контроль в рамках мониторинговых обследований за выполнением на объектах противоэпидемических мероприятий с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Москве», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили, что в РФ проведено более 129,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 513 тыс. человек.

Вакцина для животных

 

В пятницу, 30 апреля, в Россельхознадзоре сообщили о выпуске первой партии вакцины для животных под названием «Карнивак-Ков». Первый и пока единственный препарат подобного рода был зарегистрирован в России 31 марта.

«В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» произведена первая партия вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объёме 17 тысяч доз», — советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

По её словам, партия вакцины уже направлена в ряд российских городов и регионов. Кроме того, интерес к препарату «Карнивак-Ков» проявили около 20 компаний из разных стран мира, среди которых Германия, Южная Корея, Иран и Аргентина.

«Досье на регистрацию препарата за рубежом, в частности в ЕС, находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса», — добавила она.

«Спутник V»

 

Члены немецкой фракции «Свободная демократическая партия» обратились к правительству Германии с просьбой оценить возможность производства российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в ФРГ. RT ознакомился с соответствующим документом.

Также группа членов бундестага поинтересовалась, не были ли установлены контакты с представителями власти России или российскими исследователями, участвовавшими в разработке вакцины, «чтобы получить дальнейшие данные по её клиническим испытаниям».

Немецкие парламентарии также напомнили, что в 2020 году Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции.

«Эффективность «Спутника V» рассматривается уже в нескольких научных публикациях, среди прочего в The Lancet», — подчеркнули депутаты, добавив, что российскую вакцину используют «уже более чем в 50 государствах».

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью RT DE заявил, что возможность применения «Спутник V» в Германии станет очень серьёзным знаком взаимного доверия.

«Закупать можно будет только после того, как будет получен допуск на вакцину. Но в разговорах с министром здравоохранения, с другими лицами я получил очень позитивный сигнал. Российская сторона находится в состоянии интенсивного обмена и прилагает серьёзные усилия для выполнения условий, чтобы допуск мог быть получен», — говорил он.

Напомним, «Спутник V», разработанный НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, был зарегистрирован в России 11 августа 2020-го. Как сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций, на данный момент вакцина зарегистрирована в 62 странах мира, в которых проживает 3,2 млрд человек.

  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

При этом накануне разработчики «Спутника V» заявил о намерении подать в суд на бразильское Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa) за распространение дезинформации.

«После того, как бразильский регулирующий орган Anvisa признал, что он не тестировал вакцину «Спутник V», мы намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте.

До этого агентство не разрешило импорт и использование в Бразилии российской вакцины якобы из-за наличия реплицирующихся аденовирусов, способных вызывать инфекции у здоровых людей после вакцинации.

«Решение Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) отложить одобрение вакцины «Спутник V» — это, к сожалению, шаг политический и никак не связанный с доступом агентства к информации или научным данным. Действия регулятора также противоречат ранее принятому решению бразильского Министерства науки, технологии и инноваций, которое признало безопасность вакцины «Спутник V» и разрешило её производство в Бразилии», — подчеркнули разработчики препарата.

Гендиректор Anvisa Антониу Барра Торрес, в свою очередь, отверг обвинения в политизации и сообщил, что регулятор отправил собственный отчёт о вакцине во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие зарубежные регулирующие органы.

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