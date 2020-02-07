Точность, надёжность и компактность: как новейший антенный комплекс может повысить эффективность ВС РФ

В России создана новая антенная система для приёма спутниковых радионавигационных сигналов. Об этом сообщил представитель Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения (ГУНИД) Минобороны РФ полковник Сергей Столяров. Изделие предназначено для установки на самолёты, разработанные ОКБ Sukhoi, беспилотники «Орлан», крылатые ракеты авиационного и морского базирования. Антенная система отличается от предшественников улучшенной помехозащищённостью и увеличенной точностью позиционирования. По мнению экспертов, эксплуатация этого изделия в российских войсках повысит эффективность поражения целей на современном театре военных действий.

Российские специалисты создали антенную систему для приёма спутниковых радионавигационных сигналов. Она будет устанавливаться на самолёты, БПЛА и ракетное вооружение. Об этом заявил представитель Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения (ГУНИД) Минобороны РФ полковник Сергей Столяров.

«Инновационные проекты активно внедряются в современных системах вооружения. В частности, была создана антенная система для приёмников спутниковых радионавигационных сигналов, применяющихся на самолётах семейства Sukhoi, беспилотниках «Орлан» и крылатых ракетах», — цитирует Столярова пресс-служба Минобороны.

Как уточнил представитель ГУНИД, антенная система повышает помехозащищённость приёмников радионавигационных сигналов, а также точность определения координат.

Позиционирование с орбиты

Опрошенные RT эксперты полагают, что отечественные инженеры разработали новейший малогабаритный универсальный антенный комплекс, который позволяет эффективнее реализовывать потенциал Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), которой активно пользуются российские ВС.

На сайте прикладного потребительского центра ГЛОНАСС говорится, что навигационное сообщение, которое получает со спутников приёмное устройство, «содержит разные типы информации, необходимые для того, чтобы определить местоположение пользователя и синхронизовать его шкалу времени с национальным эталоном».

Новой антенной, как считают аналитики, могут оснащаться все боевые самолёты, разработанные ОКБ Sukhoi, включая истребитель пятого поколения Су-57, перспективные беспилотники, крылатые ракеты авиационного и морского базирования.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что в настоящее время антенными комплексами для приёма спутниковых радионавигационных сигналов оборудованы практически все новые и модернизированные самолёты оперативно-тактической авиации РФ. Однако разработка изделия, о котором рассказал Столяров, может свидетельствовать о появлении более совершенной системы, которая заметно превосходит по характеристикам предшествующие аналоги.

«Информация о том, что антенная система может устанавливаться на нестратегические ракеты и БПЛА, говорит о её компактных размерах, надёжности и удобстве в эксплуатации. Скорее всего, речь идёт об унифицированном устройстве, которое может быть установлено на широкий перечень авиатехники и вооружения», — рассуждает Корнев.

По словам эксперта, появление такого изделия позволяет сделать вывод о серьёзном прогрессе России в разработке миниатюрных микроэлектронных компонентов.

Согласно данным Минобороны, спутниковая навигация широко используется российскими военными. Оборудование, которое обрабатывает информацию ГЛОНАСС, устанавливается на кораблях, различных наземных и воздушных платформах.

В планах Генштаба ВС РФ — обеспечить к концу 2020 года все армейские подразделения современной аппаратурой позиционирования. При этом в 2012 году уровень оснащённости российских войск навигационными средствами составлял лишь 50%.

Лётчик ВКС России

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По словам аналитиков, позиционирование с помощью орбитальных средств позволяет военным более точно определять собственное местоположение и координаты сил противника. Кроме того, современные навигационные устройства упрощают управление техникой, проведение разведки и целеуказания, повышают ситуационную осведомлённость экипажей военной техники. Также они увеличивают вероятность поражения цели управляемым и неуправляемым оружием.

«Чтобы самолёт точно поразил цель, ему для начала необходимо правильно определить своё местоположение. Для этого требуется специальное оборудование, включая как раз антенну. Точное местоположение позволяет бортовым автоматизированным системам провести соответствующие расчёты и эффективно применить не только управляемые ракеты, но и свободнопадающие бомбы», — пояснил Корнев.

Как рассказал эксперт, требования к точному определению местоположения самолёта и других видов военной техники постоянно возрастают. На сегодняшний день погрешность в несколько метров может иметь критическое значение для успешного выполнения боевой задачи. По мнению Корнева, именно эту проблему призвана решить новая отечественная антенная система, о которой сообщило Минобороны.

Аналогичной точки зрения придерживается и заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов. В комментарии RT он подчеркнул, что современное спутниковое оборудование прежде всего значительно повышает точностные характеристики отечественной техники и вооружения.

«Антенная система принимает сигналы ГЛОНАСС, которые необходимы для ориентации в пространстве и указания координат цели. В частности, такой комплекс позволяет корректировать полёт ракеты и беспилотника в зависимости от их местоположения», — пояснил Попов.

Эксперт отметил, что эффективность работы антенной системы имеет очень большое значение для российских войск. От этого изделия зависит качество приёма и обработки спутниковых сигналов, которые нередко бывают достаточно слабыми.

«Очень важно, чтобы не терялась мощность получаемого спутникового сигнала. Поэтому на авиационной технике устанавливаются специальные усилители сигнала, а фидерные устройства (отвечают за передачу электромагнитного колебания от антенны к приёмнику. — RT) совмещаются с антенными. Всё это уменьшает энергетические потери при приёме сигнала», — говорит Попов.

Комбинированный подход

Эксперты подчёркивают, что спутниковая навигация позволяет российской армии эффективно решать задачи в мирное время и в локальных конфликтах, где боевые действия ведутся против слабого в техническом отношении противника, такого как, например, террористические формирования в Сирии.

Однако в угрожаемый период или во время крупномасштабных конфликтов применение спутниковых данных ограничено, так как навигационные сигналы могут быть заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Антенны принимают всю электромагнитную информацию: полезные данные, помехи и, как мы (лётчики) говорим, белый шум в радиосвязи. Провести какую-то адекватную селекцию пока нереально, хотя, конечно, каждая антенная система создаётся под приём определённой частоты, конкретный сигнал и длину волны», — рассуждает Попов.

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РИА Новости

© Андрей Станавов

Тем не менее российская авиация способна успешно действовать без спутниковой навигации благодаря специальным помехоустойчивым комплексам, отмечает эксперт. В частности, российский истребитель Су-57 оснащён объединённой системой связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД), созданной в стенах научно-технического центра НПП «Полёт» (Нижний Новгород).

Изделие обеспечивает кодирование и декодирование информации, передачу больших объёмов данных и позиционирование летательного аппарата в условиях отсутствия или подавления сигналов ГЛОНАСС. Сейчас нижегородское предприятие разрабатывает компактный вариант ОСНОД, который можно будет устанавливать на разные воздушные платформы, включая разведывательно-ударные БПЛА.

Как подчеркнул Дмитрий Корнев, российская армия способна выполнять весь комплекс боевых задач благодаря комбинированной системе наведения оперативно-тактических ракет.

Для корректировки их полёта на маршевом (начальном) участке зачастую применяется навигационная аппаратура, а на заключительном включаются средства самонаведения.

«Российские ракеты, если так можно выразиться, становятся более специализированными, то есть военные применяют наиболее подходящий способ наведения в зависимости от данных по поражаемому объекту. Такой подход учитывает вероятность постановки помех и несовершенство всех существующих систем наведения», — подытожил Корнев.