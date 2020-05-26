Точность, манёвренность и огневая мощь: как продвигается разработка перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ»

Первая партия самоходных гаубиц на колёсной базе «Коалиция-СВ» проходит испытания в ЦНИИ «Буревестник». Как отмечают эксперты, новая гаубица станет важным приобретением для российских артиллерийских войск, орудие превосходит все существующие отечественные аналоги.

Первая малая серия перспективной самоходной гаубицы на колёсной базе «Коалиция-СВ» проходит испытания в ЦНИИ «Буревестник», входящего в концерн «Уралвагонзавод». Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Как заявил главный конструктор направления, начальник отдела ЦНИИ «Буревестник» Василий Набатов, колёсная машина обладает рядом преимуществ, поскольку может двигаться по дорогам общего назначения, а также обладает высокой мобильностью и высоким ресурсом по сравнению с гусеничными образцами.

«Плюс ко всему... есть такие факторы, как меньшая масса, лучшая мобильность и удобство авиатранспортировки. Всё это, соответственно, расширяет круг и оперативность выполняемых задач», — приводит РИА Новости слова конструктора.

Как уточнили в пресс-службе Уралвагонзавода, до конца текущего года планируется завершить цикл испытаний, которые позволят принять решение о запуске орудий в серию.

Начало принятия на вооружение

Напомним, 22 мая в госкорпорации «Ростех» сообщили о поставке первой партии самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» Российской армии. Как отметил тогда представитель корпорации в беседе с агентством Интерфакс, артиллерийский комплекс предназначен для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, бронетехники и живой силы противника, а также для разрушения фортификационных сооружений.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Как пояснил в комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, армии поставлена на сегодняшний день опытно-промышленная партия гаубиц «Коалиция-СВ» на гусеничном ходу, аэкспериментальные работы сейчас ведутся над «Коалицией-СВ» на колёсном шасси.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, сначала проходят заводские, а затем уже войсковые испытания.

«Сейчас «Коалиция-СВ» испытывается в войсковых частях. Это и есть начало процесса принятия на вооружение данного ударного комплекса», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В 2017 году Минобороны России подписало контракт на поставку опытной партии артиллерийских комплексов «Коалиция». Речь шла о покупке десяти машин. Серийные поставки гаубиц стартуют после завершения всех испытаний, которые по плану должны закончиться в 2020 году. В начале 2018-го заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что вооружённые силы получат ещё 12 установок 2С35 «Коалиция-СВ», которые также будут испытываться до конца 2020 года.

«Мы законтрактовали 12 образцов «Коалиции-СВ», они будут проходить войсковую эксплуатацию до 2020 года. В 2020 году мы завершим государственные испытания и уже примем решение о серийных закупках», — заявил тогда Борисов.

Ударная «Коалиция»

Самоходные артиллерийские установки (САУ) были впервые задействованы ещё на полях сражений Первой мировой войны, а широкое применение получили в годы Второй мировой. В современных условиях уровень мобильности является одним из ключевых критериев, которым должна отвечать артиллерия. Недостаточно мобильная артиллерийская установка может быть в считаные минуты уничтожена ответным огнём противника.

По мере совершенствования вооружений и средств обнаружения допустимое время нахождения гаубицы на одной огневой позиции сократилось до одной минуты. В течение этого времени орудие должно вести высокоинтенсивный огонь, чтобы затем быстро сменить дислокацию.

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» во время учений

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Соответственно, чем выше огневая мощь орудия, тем короче может быть временной интервал его нахождения в одной точке. Сегодня на вооружении российских сухопутных войск находится целый арсенал САУ: самоходные пушки 2С7 «Пион» (203 мм), 2С7М «Малка» (203 мм), 2С5 «Гиацинт-С» (152 мм); самоходные гаубицы 2С3 (2С3М) «Акация» (152 мм), «Мста-С» (152 мм), 2С1 «Гвоздика» (122 мм), 2С34 «Хоста» (120 мм); самоходные орудия «Вена» (120 мм), «Нона-СВК».

Работы по созданию новой самоходной гаубицы «Коалиция» были начаты в середине 2000-х годов на базе ЦНИИ «Буревестник». Новая машина должна была превзойти по своим тактико-техническим характеристикам уже имеющуюся на вооружении САУ «Мста-С», а также иностранные образцы орудий этого класса.

Уже в 2006 году появился один из макетных образцов «Коалиции», при создании которого были задействованы наработки, накопленные при конструировании самоходной гаубицы «Мста-С».

Новая гаубица значительно превосходит принятую на вооружение в 1989 году САУ «Мста-С». Так, дальность стрельбы «Коалиции» составляет от 50 до 70 км, в то время как «Мста» стреляет на 25—29 км. При этом «Коалиция» несёт на борту 70 боекомплектов, против 50 у «Мсты», и способна производить до 23 выстрелов в минуту, в то время как «Мста» может делать лишь десять выстрелов в минуту. «Коалиция» может двигаться по шоссейному покрытию со скоростью до 90 км/ч, для управления установкой нужен экипаж численностью три человека.

Гаубицу отличает высокий уровень автоматизации, современная электроника позволяет улучшить точность стрельбы.

Отметим, что для гаубицы «Коалиция» разрабатывается новый боекомплект, в 2017 году о работах над ним сообщили в корпорации «Техмаш».

«Мы надеемся в ближайшие два-три года получить принципиально новый класс боеприпасов — в том числе артиллерийских», — заявил тогда заместитель гендиректора концерна Владимир Тихонов.

Ключевой элемент боеспособности

Как отметил Виктор Мураховский, главным преимуществом «Коалиции-СВ» является высокая дальность стрельбы.

«До этого ни один российский артиллерийский комплекс не обеспечивает досягаемость в 70 км. Кроме того, на «Коалиции» установлены автоматические режимы ведения огня, соответственно, башня может быть необитаема. «Коалиция» способна автоматически заряжаться и автоматически наводить орудие на цель в соответствии с полученным целеуказанием. Создан и новый боекомплект, который включает в себя корректируемые снаряды, кассетные боеприпасы и ряд других новых образцов боеприпасов. Также повышена манёвренность», — пояснил эксперт.

Самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ» во время военного парада

РИА Новости

© Владимир Песня

Ещё одним важным преимуществом новой гаубицы является то, что сама артиллерийская часть, орудие, механизм заряжания, противооткатное устройство являются унифицированными элементами, которые могут использоваться как на гусеничном шасси, так и на колёсном, добавил Мураховский.

«Сейчас также разрабатывается вариант использования этого орудия на кораблях ВМФ. Несомненно, это универсальный, перспективный артиллерийский инструмент», — уверен эксперт.

Говоря об иностранных аналогах, Мураховский отметил, что комплексов с такой дальностью стрельбы в мире мало.

«В качестве примера можно привести немецкую PzH 2000. Но она имеет обитаемое боевое отделение в отличие от «Коалиции-СВ», у которой все процессы автоматизированы», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Виктор Литовкин.

«Нужно отдельно упомянуть и о том, что «Коалицией» можно управлять с помощью беспилотного летательного аппарата из центрального командного пункта. Ещё одно преимущество «Коалиции» связано с тем, что она может применять активно-реактивный снаряды», — отметил Литовкин.

Артиллерия имеет колоссальное значение для боеспособности современной армии, уверены эксперты. Как пояснил Виктор Литовкин, ни одна наступательная операция не может состояться без работы артиллерии.

«Несмотря на то что авиация может провести ту же самую работу, по точности поражения целей с артиллерией ничто сравниться не может, даже самые высокоточные ракетные комплексы», — подчеркнул эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и Виктор Мураховский.

«Чтобы понять, какую роль играет артиллерия для современной армии, достаточно вспомнить хотя бы, что во время операции в Сирии половину огневых задач решала именно она. Выражение «Артиллерия — бог войны» до сих пор не потеряло своей актуальности», — подытожил эксперт.