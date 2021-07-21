Точность и безопасность: как пройдет подсчет голосов избирателей

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. Как будет происходить погашение бюллетеней, как устроен непосредственный подсчет голосов избирателей и какие бюллетени при подсчете голосов не учитываются, «Известиям» рассказали в ЦИК России и в Центре прикладных исследований и программ .

Как выглядит процедура учета голосов

В ходе трехдневных выборов с 17 по 19 сентября подсчет голосов избирателей в соответствии с положениями федерального закона « О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» проводится открыто и гласно с оглашением и соответствующим внесением в увеличенные формы протоколов участковой избирательной комиссии (УИК) об итогах голосования всех результатов осуществляемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и голосов избирателей членами УИК с правом решающего голоса. Таким членам УИК должна быть предоставлена максимальная возможность наблюдать за подсчетом голосов россиян.

— После окончания времени голосования членами УИК сначала производится погашение неиспользованных бюллетеней, затем проводится работа со списками

избирателей, и после проведения этих процедур участковая избирательная комиссия переходит к непосредственному подсчету голосов, — рассказали «Известиям» в управлении пресс-службы и информации аппарата ЦИК России.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Самыми первыми вскрываются переносные ящики и сейф-пакеты. Проверяется неповрежденность каждого сейф-пакета, перемещенного из переносного ящика. Поочередно для каждого сейф-пакета оглашается число бюллетеней, выданных избирателям, вскрывается, затем подсчитывается и оглашается прилюдно число бюллетеней, при этом отделяются бюллетени неустановленной формы, которые при подсчете голосов не учитываются.

Затем вскрываются стационарные ящики. Бюллетени из стационарных ящиков смешивают с бюллетенями, извлеченными из сейф-пакетов и переносных ящиков. «Голосовальные» бюллетени рассортировываются по видам (по одномандатному и федеральному избирательным округам) и по кандидатам/федеральным спискам. Избирательные бюллетени подсчитывают последовательно по каждому кандидату/федеральному списку посредством перекладывания их по одному с демонстрацией лицам, присутствующим при подсчете голосов, подчеркивают в ЦИК РФ.

— После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая комиссия проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего подписываются протоколы об итогах голосования и выдаются копии протоколов указанным в законе лицам, — рассказали в управлении пресс-службы и информации аппарата ЦИК России.

Как устроены этапы подсчета голосов

На этапе погашения бюллетеней происходят подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, число погашенных, в том числе испорченных (возвращенных избирателями) бюллетеней. Далее лицам, присутствующим при подсчете голосов, дают возможность визуально ознакомиться с погашенными бюллетенями. После идет оглашение числа полученных УИКом бюллетеней, затем погашенные бюллетени упаковывают и опечатывают.

Одна из важных процедур — это работа со списком избирателей, которая заключается в подсчете и оглашении суммарных данных по каждой странице списка избирателей. УИКу нужно подсчитать и огласить итоговые данные по всему списку избирателей. Кроме того, требуется предоставить присутствующим при подсчете голосов, возможность ознакомиться со списком избирателей, а членам УИК с правом совещательного голоса — убедиться в правильности проведенного подсчета. Далее простое действие — книги списка избирателей нужно сброшюровать в один том, а сам список убрать в сейф — металлический шкаф.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Работа с сейф-пакетами и переносными ящиками сводится к проверке неповрежденности (отсутствию следов несанкционированного доступа к содержимому) каждого сейф-пакета, содержащего бюллетени, перемещенные из переносного ящика 17 и 18 сентября. Также устанавливаются факт идентичности номера сейф-пакета номеру в соответствующем акте и неповрежденность печатей (пломб) переносных ящиков. Последующая задача — поочередно для каждого сейф-пакета огласить число бюллетеней, выданных избирателям (по соответствующему акту), вскрыть, затем подсчитать и огласить число извлеченных бюллетеней установленной формы, отделяя при этом бюллетени неустановленной формы. Ну и нужно внести указанное число в соответствующий акт.

— Далее поочередно для каждого переносного ящика требуется огласить число заявлений (выданных бюллетеней), вскрыть, затем подсчитать и огласить число фактически обнаруженных бюллетеней, отделяя бюллетени неустановленной формы, — объясняют в ЦИК. — Нужно огласить суммарное число бюллетеней в переносных ящиках и сейф-пакетах. Аналогичные действия провести и с каждым сейф-пакетом, содержащим бюллетени, перемещенные из стационарного ящика 17 и 18 сентября.

Как проходит непосредственный подсчет голосов

В случае использования стационарных ящиков для хранения бюллетеней 17 и 18 сентября членам УИКов требуется проверить целостность индикаторных наклеек, вскрыть стационарные ящики, бюллетени из них смешать с бюллетенями, извлеченными из сейф-пакетов и переносных ящиков. Затем бюллетени рассортировываются по видам (по одномандатному и федеральному избирательным округам). Все избирательные бюллетени рассортировываются по кандидатам/федеральным спискам с демонстрацией и оглашением каждой отметки (при этом одновременное оглашение не допускается), одновременно отделяются недействительные бюллетени и бюллетени неустановленной формы.

Автор цитаты Недействительными комиссия признает бюллетени, которые не содержат отметок в соответствующем квадрате напротив фамилии или наименования партии или в которых содержатся более одной отметки, объяснил директор Центра прикладных исследований и программ Сергей Румянцев.

— Далее подсчитывается число недействительных бюллетеней, к ним добавляется количество признанных недействительными бюллетеней из переносных ящиков и сейф-пакетов при их наличии, — говорят в ЦИК. — Бюллетени нужно подсчитывать последовательно по каждому кандидату/федеральному списку путем перекладывания их по одному с демонстрацией лицам, присутствующим при подсчете голосов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Следующий шаг — вычисление общего числа действительных бюллетеней, общего число бюллетеней в стационарных ящиках. При этом наблюдателям предоставляется возможность осмотреть рассортированные бюллетени под контролем членов УИК с правом решающего голоса, а членам УИК с правом совещательного голоса дают убедиться в точности подсчета.

Очень важно проверить контрольные соотношения. Если все выполняется, то следует произвести фиксацию, в случае же невыполнения контрольных соотношений важно провести дополнительный подсчет, — указывают в ЦИК РФ. — При сохранении расхождения следует внести все данные в протокол. "Спасения нет. Армагеддон!": Японцы признали, что американская ПРО не защитит их от русских ракет

Далее остается упаковать бюллетени и другие документы.

Как подытоживают выборы

На итоговых заседаниях УИК рассматривают все заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов и принимают по ним решения, при этом сведения о количестве жалоб вносят в протокол. Далее распечатывают протоколы № 1 и № 2 УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом на бумажном носителе формата А4 в двух экземплярах, сравнивают данные протоколов УИК с УФП (утвержденной формой протокола), и проставляют номера экземпляров протокола.

— Затем подписываются протоколы № 1 и № 2 УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом в двух экземплярах присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и заверяют печатью УИК, указывая дату и время (часы и минуты) подписания, — объясняют в ЦИКе. — Надлежит выдать все это под подпись лицам, присутствовавшим при подсчете голосов, по их требованию надлежаще заверенные копии первых экземпляров протоколов, при этом сведения о выдаче копий вносятся в реестр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

После всех совершенных действий УИКи обязаны незамедлительно направить первые экземпляры протоколов УИК с приложенными к ним документами в ТИК (территориальные избирательные комиссии).

Выдать все это под подпись лицам, присутствовавшим при подсчете голосов, по их требованию надлежаще заверенные копии первых экземпляров протоколов, при этом сведения о выдаче копий вносятся в реестр. Из УИКов данные протоколов по итогам голосования передаются в территориальную избирательную комиссию, где устанавливаются итоги голосования по соответствующей территории. ТИК принимает решение об итогах голосования по соответствующей территории, — объясняет директор Центра прикладных исследований и программ и член правления Российской ассоциации политических консультантов Сергей Румянцев. — Затем из ТИКов протоколы об итогах голосования передаются в окружные избирательные комиссии (ОИК), которые на основании этих данных определяют результаты выборов по одномандатному избирательному округу и устанавливают итоги голосования по федеральному округу на территории данного одномандатного округа.

Непосредственно ОИК устанавливает, что по одномандатному избирательному округу номер такой-то избран такой-то кандидат; итоги голосования по федеральному округу на данном округе такие-то: «Единая Россия» — столько-то голосов, КПРФ — столько-то и так далее". И уже на основании данных ОИКов ЦИК России определяет результаты выборов по федеральному избирательному округу, сказал специалист по выборам.

Наконец, после всего ЦИК устанавливает окончательные результаты выборов в России и на этом завершается единый день голосования 2021 года.