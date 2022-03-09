«Точное попадание»: на что способны вертолёты Ка-52 «Аллигатор» ВКС России

Минобороны РФ продемонстрировало ночные кадры успешной боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации на Украине. Лётчики уничтожили зенитную установку и бронетехнику противника с помощью противотанковых управляемых ракет. По информации военного ведомства, помимо ударов по наземным целям армейская авиация применяется на Украине для сопровождения колонн, доставки десанта и грузов и поддержки подразделений. По мнению экспертов, успешному применению вертолётов ВКС России против ВСУ и нацформирований способствовали модернизация машин и их арсенала.

Минобороны РФ опубликовало ночные кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Воздушно-космических сил России. Видеозапись размещена на YouTube-канале военного ведомства.

«Экипажи армейской авиации ВКС России, действуя парами, уничтожили зенитную установку и бронетехнику противотанковыми управляемыми ракетами. Видеоматериалы объективного контроля подтверждают точное попадание авиационных средств поражения», — говорится в подписи под видео.

Отмечается, что пилоты Ка-52 выполняли полёты преимущественно на малых высотах и в сложных метеорологических условиях. 5 марта Минобороны России продемонстрировало кадры парной работы экипажей «Аллигаторов» в дневное время. На видео было запечатлено уничтожение бронетехники украинских националистов с помощью управляемых боеприпасов.

Разноплановые задачи

Как рассказали в пресс-службе Минобороны России, в ходе проведения специальной военной операции армейская авиация ВКС выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению вражеской бронетехники, доставке десанта и грузов, поддержке наземных подразделений.

Первые кадры боевой работы на Украине военное ведомство опубликовало 28 февраля. На них запечатлён взлёт разных типов винтокрылых машин и нанесение ударов по объектам противника. В конце видео продемонстрированы результаты огневого поражения — части гусеничной бронированной машины и подбитый грузовик для перевозки личного состава ВСУ.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, современные возможности армейской авиации ВКС позволяют выполнять огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи.

Помимо Ка-52, в настоящее время на вооружении России находятся разведывательно-ударный вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник», транспортно-боевой Ми-35 (Ми-24), тяжёлый транспортник Ми-26, различные модификации многоцелевого Ми-8.

С точки зрения военных РФ, армейская авиация является одним из «основных средств достижения целей в вооружённых конфликтах». Эффективность применения винтокрылых машин определяется тактико-техническими характеристиками, приспособленностью к сложным климатогеографическим условиям, уровнем подготовки экипажей и слаженностью авиационных формирований.

«На сегодняшний момент современные боевые действия характеризуются высокой динамичностью, внезапностью, непредсказуемостью в тактике противника, а также разноплановостью выполняемых армейской авиацией боевых задач», — уточняется в материалах Минобороны России.

Как заявил в разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин, в ходе спецоперации на Украине армейская авиация ВКС играет большую роль в уничтожении колонн наземной техники ВСУ и националистических формирований.

Боевые пуски вертолётов ВКС России

© Министерство обороны РФ

«Основная задача армейской авиации — поражение сухопутной техники противника и обеспечение продвижения собственных войск. Чаще всего она решается во взаимодействии с истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиацией», — пояснил RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

Согласно последним данным Минобороны РФ, с 24 февраля украинские войска потеряли 897 танков и других боевых бронированных машин, 662 автомобиля, 336 орудий полевой артиллерии и миномётов, 95 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Также известно, что ещё в первый день спецоперации ВС РФ армейская авиация силами более 200 вертолётов обеспечила высадку десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. При его захвате были уничтожены две сотни украинских националистов.

«Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — рассказал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В беседе с RT военный обозреватель Юрий Подоляка отметил, что армейская авиация ВКС оказала существенную огневую и десантную поддержку российской армии. Во многом благодаря действиям экипажей вертолётов ВС РФ удалось стремительно продвинуться в глубину обороны противника и создать в некоторых локациях плацдармы для дальнейшего развёртывания наступления.

При этом, как пояснил Подоляка, российские лётчики стараются максимально соблюдать меры предосторожности. В частности, много полётов выполняется на малых высотах. По словам эксперта, это позволяет снизить радиолокационную заметность вертолётов, повысить внезапность их появления и уменьшить вероятность поражения из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

«Чем выше поднимается вертолёт, тем легче его засечь визуальными и радиолокационными средствами обнаружения. На Украине российские машины зачастую появляются неожиданно для противника. Когда вертолёт пролетает буквально над твоей головой и уходит дальше за деревья, очень трудно успеть прицелиться и выпустить ракету из ПЗРК», — объяснил Подоляка.

Правда, как рассказал эксперт, у такой тактики есть и свои риски, особенно на театре военных действий (ТВД), где действует хорошо подготовленная пехота. В частности, во время полёта на малых высотах экипаж вертолёта не может эффективно пользоваться так называемыми тепловыми ловушками, которые «сбивают с толку» некоторые типы зенитных ракет.

Машины армейской авиации РФ

© Министерство обороны РФ

Для защиты от остальных средств поражения на российские вертолёты устанавливается бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск». Данное изделие выполнено в виде блоков, которые могут размещаться внутри фюзеляжа или на внешних узлах крепления.

В «Витебск» интегрирована аппаратура разведки оптического и радиотехнического диапазона, оборудование постановки помех и расширенная номенклатура расходуемых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), к которым относятся отстреливаемые и буксируемые ловушки. Они защищают носителя от поражения управляемым оружием на ближней дистанции.

Как говорится в материалах «Ростеха», с установкой «Витебска» обеспечивается значительное повышение живучести авиатехники. Кроме того, за счёт включения БКО в контур управления вооружением вертолёта возрастает его боевая эффективность.

«Одна ракета — одна цель»

Как полагают эксперты, высокая результативность действий армейской авиации в спецоперации на Украине стала возможной в том числе благодаря проводившейся последние годы модернизации парка винтокрылых машин и их арсенала.

Например, российская промышленность усовершенствовала «Ночного охотника». Этот разведывательно-ударный вертолёт получил новую обзорно-прицельную систему, на которой размещена аппаратура сопряжения с беспилотниками, усиленную броню, современное радиоэлектронное оборудование и более широкую номенклатуру управляемого и неуправляемого вооружения.

В число новинок арсенала Ми-28НМ вошла управляемая ракета 9М123М комплекса «Хризантема». Она является наиболее мощным в своём классе отечественным противотанковым боеприпасом. Дальность стрельбы этим снарядом составляет около 10 км. Оружие может применяться круглосуточно и в любых метеоусловиях.

9М123 способна разгоняться примерно до 650 м/с и прожигать броню толщиной до 1000—1100 мм за динамической защитой. Огневая мощь ракеты позволяет гарантированно поражать танк, а при определённых условиях пробивать его насквозь.

Большой объём работ был проделан и по совершенствованию Ка-52. При модернизации «Аллигатора» учитывался опыт боевых действий в Сирии. Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что этот вертолёт получил обновлённую управляемую ракету «Вихрь-1».

По данным военного ведомства, этот боеприпас способен «поражать наземные, водные и воздушные цели, защищённые активной броней». При попадании объекта в зону сканирования он автоматически берётся на сопровождение системой вертолёта. Лётчику лишь требуется нажать на кнопку пуска.

Также модернизированный «Аллигатор» получил крылатую ракету класса «воздух—поверхность», известную как «изделие 305». Это боеприпас был впервые представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ).

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор»

© Вертолёты России

Как рассказал ранее в интервью телеканалу «Звезда» генеральный конструктор предприятия Валерий Кашин, «изделие 305» имеет тепловизионную головку самонаведения, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, сопряжённую с ГЛОНАСС, высотомер и канал связи с носителем. Помимо Ка-52М, ракета может применяться с усовершенствованного «Ночного охотника» и с некоторых вариантов Ми-8.

«Ракета впервые для нашего класса вооружения вертолётов представляет собой вариант применения «выстрелил — забыл». Ракета имеет гарантированную дальность 14,5 км. В зависимости от высоты полёта, от условий применения эта дальность может быть и больше», — сказал Кашин.

Как полагает Дмитрий Литовкин, акцент в модернизации парка армейской авиации ВКС России делается на повышении боевой живучести винтокрылых машин, улучшении дальности и точности поражения целей.

«По спецоперации мы видим, что Россия активно применяет высокоточное оружие. Именно оно позволяет уберечь жизни гражданских и реализовать принцип «одна ракета — одна цель», — подытожил Литовкин.