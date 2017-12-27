«Точно знают, что нарушают закон»: Генпрокуратуру просят проверить продавцов шпионских устройств

Генпрокуратуру просят проверить российские интернет-магазины, незаконно продающие шпионские устройства. В обращении, которое направила в надзорное ведомство общественная организация «Коллективная защита», отмечается, что предпринимателям известно о запрете на оборот гаджетов с функциями скрытой аудио- и видеозаписи. По словам авторов письма, к уголовной ответственности торговцев почти никогда не привлекают. RT разбирался, считают ли продавцы шпионских устройств свою деятельность нелегальной.

Межрегиональная общественная организация «Коллективная защита» направила в Генпрокуратуру обращение (есть в распоряжении RT) с просьбой проверить сегмент российского бизнеса, связанный с продажей запрещённых шпионских устройств. Общественники подчёркивают, что десятки российских интернет-магазинов безнаказанно торгуют шпионскими гаджетами, в то время как рядовые граждане, покупающие их для бытовых нужд, подвергаются уголовному преследованию.

В организации отмечают, что решили обратиться в надзорное ведомство после недавней пресс-конференции с президентом России, на которой корреспондент RT задал Владимиру Путину вопрос о фермере из Зауралья, ставшем фигурантом уголовного дела по ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

В сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя села Лопатки Курганской области Евгения Васильева в связи с покупкой через интернет GPS-трекера из Китая. С помощью устройства фермер собирался отслеживать передвижения своего телёнка. Впоследствии оказалось, что в конструкции гаджета есть скрытый микрофон, который можно включить дистанционно.

Отвечая на вопрос корреспондента RT о справедливости уголовного преследования Васильева, президент признался, что не понимает, в чём суть претензий к фермеру, и пообещал разобраться.

Евгений Васильев

© RT

Дело сдвинулось

«После заявления президента представители законодательной и исполнительной ветвей власти занялись вопросом правоприменительной практики по ст. 138.1 УК РФ. Вопрос о декриминализации этой нормы УК сдвинулся с мёртвой точки. Безусловно, необходимо менять УК с тем, чтобы граждане, купившие гаджеты для бытовых нужд, не привлекались по уголовной статье», — пояснил RT глава «Коллективной защиты» Марат Аманлиев.

При этом, по словам собеседника, внимание властей заострилось лишь на защите потребителей, в то время как о фактах привлечения к ответственности продавцов таких гаджетов почти ничего не известно.

«Практически все уголовные дела были возбуждены в отношении простых людей, которые не подозревали, что, покупая, например, ручку с камерой, они совершают уголовное преступление. Иначе обстоят дела с реальными крупными торговцами такими техническими средствами», — обрисовал ситуацию Аманлиев.

Как он отметил, лицам, осуществляющим сбыт подобной продукции, «доподлинно известно», что они работают в нарушение установленного порядка.

«Более того, возникает закономерный вопрос, как весь этот объём товара, запрещённого к продаже без специального разрешения, оказался на территории РФ», — говорится в обращении «Коллективной защиты» в Генпрокуратуру.

Организация приводит ссылки на ряд российских интернет-магазинов, открыто торгующих шпионскими устройствами, в том числе трекерами с диктофонами: один из таких и приобрёл фермер Евгений Васильев.

«Буду биться до конца»: что известно об открывшем огонь на фабрике «Меньшевик» Илье Аверьянове «Коль скоро на территории Российской Федерации действует ст. 138.1 УК РФ, мы полагаем, что необходимо пресекать продажи данной продукции, преступность которой становится для людей полным открытием», — отмечают правозащитники.

В этой связи они просят Генпрокуратуру провести проверку и анализ контента, представленного на перечисленных сайтах, и при выявлении незаконного сбыта шпионских устройств направить материалы проверки в правоохранительные органы.

Камера в USB-флеш-накопителе

© Кадр: видео YouTube

Контрольная закупка

Корреспондент RT связался с несколькими продавцами и поинтересовался, можно ли купить шпионское устройство и законно ли это. В ряде интернет-магазинов, продающих подобные гаджеты, уверяют, что ни продавцы, ни покупатели закон не нарушают.

«Вы не имеете права скрыто использовать те устройства, которые мы предлагаем. Сам факт покупки — это не преступление. Никаких лицензий для таких устройств не нужно. Если, конечно, оптом возьмёте и сами будете пытаться продавать через интернет, тогда могут быть проблемы, а так — вряд ли», — пояснил менеджер одного из сайтов в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала.

В других магазинах честно признались, что нарушают закон. «Да, торговать такими устройствами — это уголовное преступление. Поэтому отправить почтой я вам его не смогу: уже были проблемы с контрольными закупками. А по Москве без проблем передам курьером. Можем в WhatsApp или по телефону договориться. Если курьера поймают — это только его проблемы», — заявил корреспонденту RT другой продавец.

По словам собеседника, ни один интернет-магазин в России на самом деле не имеет лицензий на продажу таких устройств. «Я давно занимаюсь этим. Все эти лицензии — фейк. А если бы они были, то магазин всё равно не имеет права продавать шпионские устройства гражданским лицам. Граждане, соответственно, нарушают закон, если их покупают», — отметил собеседник.

Очевидно, что после волны публикаций СМИ об уголовных делах за покупку и продажу шпионских устройств некоторые продавцы ведут бизнес с осторожностью.

«Да, GPS-трекер с диктофоном вроде бы подпадает под статью, хотя мы и сами до конца разобраться не можем. Но у нас в наличии всё равно таких нет», — сказал продавец.

Однако через несколько минут он намекнул, что запрещённое устройство есть в наличии, и предложил приехать к торговой точке на одном из столичных радиорынков для совершения покупки.