«Точно следовала российскому праву»: коллеги Марии Бутиной рассказали о её деятельности в России

Россиянка Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в незаконной лоббистской деятельности, демонстрировала выдающиеся качества лидера и менеджера. Об этом в разговоре с RT рассказали коллеги Бутиной. По их словам, девушка занималась вопросом легализации оружия для самообороны в России. Она тесно сотрудничала с американскими стрелковыми организациями, перенимая их опыт. В то же время собеседники RT отмечали, что россиянка всегда действовала в правовом поле РФ.

Мария Бутина © Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation Reuters