Точно русские виноваты? Раздувшей шпионский скандал из-за танкера Британии указали на "сигнал бедствия"

Танкер находится сейчас в порту Бендер-Аббас. Все его моряки, среди которых есть и граждане РФ, остаются на борту судна. Как заявили в посольстве России, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

По заявлениям британского издания, нефтяной танкер якобы сошел с курса из-за русских кибершпионов, сбивших с толку его навигацию. При этом ложный сигнал распространяла разведка Ирана, использовавшая некие "российские технологии", утверждает таблоид.

Однако в Тегеране заявили, что танкер Британии столкнулся с рыболовецким судном, представив в доказательство запись радиообмена. Судя по этим данным, экипаж танкера не реагировал на подаваемый сигнал бедствия, проигнорировав требования иранских военных сменить курс в целях безопасности.