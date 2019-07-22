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Точно русские виноваты? Раздувшей шпионский скандал из-за танкера Британии указали на "сигнал бедствия"
22 июля 2019, 13:24 • 139 • В мире
СМИ Британии раздули шпионский скандал вокруг инцидента с британским танкером в Ормузском проливе, задержанным военными Тегерана. Таблоид Daily Mirror возложил вину на происшествие на Россию, однако Иран немедленно уличил его во лжи, сообщив о поданном сигнале бедствия.
Танкер находится сейчас в порту Бендер-Аббас. Все его моряки, среди которых есть и граждане РФ, остаются на борту судна. Как заявили в посольстве России, их здоровью и жизни ничего не угрожает.
По заявлениям британского издания, нефтяной танкер якобы сошел с курса из-за русских кибершпионов, сбивших с толку его навигацию. При этом ложный сигнал распространяла разведка Ирана, использовавшая некие "российские технологии", утверждает таблоид.
Однако в Тегеране заявили, что танкер Британии столкнулся с рыболовецким судном, представив в доказательство запись радиообмена. Судя по этим данным, экипаж танкера не реагировал на подаваемый сигнал бедствия, проигнорировав требования иранских военных сменить курс в целях безопасности.
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