Точно русские! Киев пожаловался ОБСЕ на "снайперов ФСБ России" в Донбассе и показал "улику"

Заместитель украинского постпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что якобы Киев показал членам ОБСЕ "улики", подтверждающие присутствие русских снайперов в Донбассе, передаёт местное издание "Укринформ".

Так, во время форума ОБСЕ, который проходил по видео-конференц-связи, представители делегации Украины сказали о том, будто бы в Донбассе действуют снайперские части ФСБ РФ.

Как уверяет Лоссовский, они продемонстрировали наблюдателям видеозапись, якобы доказывающую их слова. По их версии, на кадрах, которые были сняты в феврале этого года, присутствуют подразделения русских снайперов.

Члены украинской делегации акцентировали внимание на том, что используемое показанными в ролике бойцами оснащение не было замечено у военнослужащих ВС ДНР и ЛНР или ВСУ.