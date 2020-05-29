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Точно русские! Киев пожаловался ОБСЕ на "снайперов ФСБ России" в Донбассе и показал "улику"
29 мая 2020, 22:55 • 155 • Политика
Киев пожаловался ОБСЕ на "снайперов ФСБ России" в Донбассе и показал "улику" - некое видео. Как уверяют представители украинской делегации, на нём точно русские. Они якобы вычислили их по оснащению - такого нет у бойцов ни ВС ДНР и ЛНР, ни ВСУ.
Заместитель украинского постпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что якобы Киев показал членам ОБСЕ "улики", подтверждающие присутствие русских снайперов в Донбассе, передаёт местное издание "Укринформ".
Так, во время форума ОБСЕ, который проходил по видео-конференц-связи, представители делегации Украины сказали о том, будто бы в Донбассе действуют снайперские части ФСБ РФ.
Как уверяет Лоссовский, они продемонстрировали наблюдателям видеозапись, якобы доказывающую их слова. По их версии, на кадрах, которые были сняты в феврале этого года, присутствуют подразделения русских снайперов.
Члены украинской делегации акцентировали внимание на том, что используемое показанными в ролике бойцами оснащение не было замечено у военнослужащих ВС ДНР и ЛНР или ВСУ.
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