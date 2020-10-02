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Точно российские? В МЧС ответили на претензии по напугавшим турков самолётам
02 октября 2020, 17:45 • 88 • В мире
Газета Milliyet сообщила, что два российских самолёта-амфибии Бе-200 ЧС, участвовавших в тушении пожаров, напугали турков. В МЧС ответили на претензии, заявив, что наши самолёты в Турции пожары не тушат.
Ранее, напомним, газета Milliyet рассказала о том, как два российских самолёта-амфибии Бе-200 ЧС напугали турков. Мол, самолёты брали воду для тушения лесных пожаров и слишком низко пролетели над жилыми домами. От пилотов потребовали объяснений.
Однако, судя по ответу пресс-службы МЧС России, возникает вопрос о том, чьи на самом деле самолёты устроили такой переполох и испугали турков. Точно ли российские?
Дело в том, что, как утверждают в министерстве, наши "Бе-200" пожары в Турции не тушат.
"Самолёты-амфибии Бе-200 ЧС МЧС России не принимают участия в тушении пожаров в Турции", - сообщили ТАСС в МЧС.
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