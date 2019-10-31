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«Точно он»: как Пентагон доказал ликвидацию главаря ИГ

31 октября 2019, 17:09  •  93 • Война
Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Кадры опубликовали в Twitter центрального командования вооруженных сил США.
На них видно здание, в котором, как указывают американские военные, находился главарь террористов. Командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на пресс-конференции пояснил, что этот изолированный объект располагался в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. «Это зона, в которой мы обычно не проводили операции. Чтобы добраться до нее, понадобится около часа на вертолете с нашей базы в Сирии», — сказал он. Как он отметил, вертолеты участвовали и в самом штурме строения.
На кадрах запечатлено, как здание с двух сторон обступают люди.
Генерал подчеркнул, что на видео заметно, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха». По его словам, террористы обстреляли вертолеты США из двух точек.
Перед началом операции, говорит военный, спецназовцев собрали в группы на территории Сирии. Маккензи обратил внимание, что план по ликвидации аль-Багдади был разработан так, чтобы террористы не смогли раскрыть его. К тому же Пентагон хотел избежать появления пострадавших из числа местных жителей при выполнении операции.
По словам генерала, перед тем, как начать операцию, военные призывали сдаться всех, кто находился в здании.
Тех, кто вышел из убежища, досмотрели, проверили на наличие оружия и отвели в сторону.
Маккензи уточнил, что на месте находились 11 детей.
Он рассказал, что пять боевиков — четыре женщины и один мужчина — представляли опасность для военных и не отвечали на требования на арабском сложить оружие. Они были убиты. «Когда захват со стороны американских войск был неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей», — сообщил американский военный. Он уточнил, что в общей сумме в убежище были ликвидированы шесть членов ИГ. Представитель Пентагона добавил, что аль-Багдади, убегая, подорвал именно двоих детей, а не троих, как сообщал ранее президент США Дональд Трамп.
Факт уничтожения аль-Багдади с абсолютной точностью подтвердил анализ ДНК.
По словам генерала, вероятность того, что это были останки не аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями). Тело аль-Багдади захоронено в море, подтвердил Маккензи.
В Пентагоне добавили, что американский спецназ вывез значительный объем документов и электронных устройств с места уничтожения главаря запрещенной в России и ряде других стран группировки ИГ. «Они также взяли все документы и электронные устройства, которые мы смогли найти. Их объем был значительным», — подчеркнул Маккензи.
Президент США 27 октября сообщил, что американские военные успешно ликвидировали лидера террористической организации ИГ в Идлибе. По словам Трампа, в ходе этой спецоперации аль-Багдади загнали в тупиковый тоннель, где он и подорвал пояс смертника. Власти Соединенных Штатов провели идентификацию останков и выяснили, что уничтожен был именно главарь террористов.
По информации Anadolu, эта операция длилась четыре часа: первые полтора с воздуха обстреливался населенный пункт, а потом началась наземная часть. Трамп уточнил, что операция не привела к жертвам среди американских военных.
Как рассказал агентству Reuters осведомленный источник, тело аль-Багдади захоронили в море, но перед этим над телом провели религиозные обряды по исламским традициям. При этом он не пояснил, где, когда и как именно проходили похороны боевика.
В российском Минобороны отнеслись к этой информации с недоверием.
«Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади», — сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Он указал на то, что за последние дни в Идлибе не было никаких ударов с воздуха с американской стороны. Кроме того, в министерстве обратили внимание на детали «уничтожения» аль-Багдади. «Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождает обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе», — пояснил он.

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