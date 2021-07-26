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Точку поставит мирный договор: В Кремле ответили на претензии Японии из-за Мишустина

26 июля 2021, 14:30  •  39 • Политика
В Кремле прокомментировали протесты Японии после визита премьера Михаила Мишустина на территорию России - Курильские острова.
В Кремле отреагировали на протесты властей Японии после посещения главой правительства Михаилом Мишустиным одного из островов Курильской гряды Итурупа.
Мишустин в понедельник побывал в поликлинике Курильской центральной районной больницы и осмотрел цеха рыбоперерабатывающего комплекса, а также пообщался с работниками предприятия. В МИД Японии выразили протест после посещения премьер-министром части России и вызвали посла.
Точку может поставить мирный договор. На протяжении многих лет, в том числе и Путиным, прикладываются значительные усилия, чтобы выйти на мирный договор. На этом пути существуют известные сложности
- заявили в Кремле после визита Мишустина на Курильские острова.
По словам пресс-секретаря Кремля, несмотря на сложности в отношениях с Японией, со стороны России "существует твёрдая политическая воля на развитие добрых отношений с восточным соседом". По словам Дмитрия Пескова, в России очень ценят "наше экономическое, инвестиционное взаимодействие. Рассчитываем, что оно будет продолжаться".
Что касается поездки Мишустина на Итуруп, это председатель правительства России, он посещает те регионы, которые считает необходимым,
- подчеркнули в Кремле.

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