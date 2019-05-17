Точки соприкосновения: Помпео назвал сферы сотрудничества России и США

Вашингтон и Москва могут успешно сотрудничать по целому ряду вопросов, в их числе борьба с терроризмом, урегулирование конфликта в Афганистане и денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. 14 мая в Сочи главу американской дипломатии принимал президент РФ Владимир Путин. По итогам встречи обе стороны заявили о готовности налаживать отношения. В Госдуме отмечают, что администрация США ищет точки соприкосновения с Москвой, поскольку без участия России решить многие проблемы не удаётся.

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи © Kremlin.ru

Россия и США могут успешно сотрудничать в таких областях, как борьба с терроризмом, урегулирование конфликта в Афганистане и денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. Он подчеркнул, что есть сферы, в которых Вашингтон и Москва «могут тесно работать вместе, как делали это в прошлом».

«Когда я был директором ЦРУ, мы сотрудничали в сфере борьбы с терроризмом во всём мире, обменивались информацией о террористических угрозах между нашими двумя странами. Я точно могу сказать, что благодаря информации, которую предоставили нам россияне, мы обеспечили безопасность американских граждан, и я знаю также, что мы спасли жизни россиян за счёт информации, которой мы располагали», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Помпео, Россия заинтересована в урегулировании конфликта в Афганистане, поскольку это позволит снизить террористическую угрозу как для России, так и для самих США.

«Сегодня в Афганистане мы работаем над тем, чтобы добиться перемирия. Россия находится очень близко к Афганистану и испытывает террористическую угрозу, которая может исходить оттуда, — точно так же, как ей могут быть подвергнуты и Соединённые Штаты, — сказал госсекретарь. — Если бы мы добились сокращения там насилия, мы сделали бы благое дело для обеих наших стран».

Говоря о денуклеаризации КНДР, Помпео отметил, что Россия заинтересована как в неядерном статусе Северной Кореи, так и в развитии её экономики.

«Русские заинтересованы в том, чтобы гарантировать, что в этом регионе не будут свободно распространяться ядерные материалы. Они граничат с Северной Кореей, — пояснил Помпео. — Они заинтересованы в том, чтобы помочь развитию северокорейской экономики, когда закончится процесс денуклеаризации».

AFP

© Ed Jones

Стоит отметить, что Москва и Вашингтон сохранили сотрудничество в сферах, которые упомянул Помпео. Так, в марте спецпредставители России, КНР и США по Афганистану провели переговоры в Вашингтоне. Представлявший Россию на встрече директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил, что российская сторона готова оказать содействие американской для переговоров с «Талибаном»*.

«Мы готовы оказать то содействие США, которое в пределах наших возможностей», — приводит его слова РИА Новости.

А в начале января глава Генштаба России Валерий Герасимов и его американский коллега Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России. Обе стороны подтвердили важность существующего канала связи.

И Россия, и США заинтересованы в поиске совпадений в позициях по этим темам, считает зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Однако он подчеркнул, что американской стороне следует перейти к более конкретным предложениям.

«Безусловно, это затрагивает наши национальные интересы. Мы заинтересованы в нахождении точек соприкосновения по вопросам КНДР и Афганистана, в отработке взаимодействия в борьбе с терроризмом и по другим направлениям. Но хочется услышать какие-то конкретные предложения со стороны США», — сказал он RT.

Реальных действий со стороны США нет, подтвердил в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По мнению эксперта, Вашингтон сейчас ищет общие точки соприкосновения с Москвой, поскольку политика Белого дома по этим направлениям оказалась не слишком успешной.

«В США сейчас возникло понимание того, что их внешнеполитический курс сопровождается одним провалом за другим. Речь идёт о Корее и Иране. Выяснилось, что нет никакого смысла во встречах Дональда Трампа и Ким Чен Ына, если США не собираются достигать компромисса в отношениях, а хотят просто диктовать свою волю», — подчеркнул Мухин.

«Деловой настрой появился»

14 мая в Сочи российский президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров приняли госсекретаря США Майка Помпео.

Переговоры, по оценкам обеих сторон, были успешными. Так, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что со стороны США появился деловой подход к диалогу.

«Нет, прорыва пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны», — цитирует его РИА Новости.

Помпео же заявил, что переговоры стали «позитивным шагом».

«Сегодняшние встречи стали позитивным шагом вперёд. США и Россия продемонстрировали в прошлом, что могут сотрудничать по ключевым международным вопросам. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений на благо обеих наций», — написал он в Twitter.

3 мая состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США тогда отметил, что есть огромный потенциал для развития двусторонних отношений.

«Вчера отлично пообщались по телефону с президентом России Путиным. Колоссальный потенциал для хороших/отличных отношений с Россией, несмотря на то что говорят и пишут в фейковых СМИ. Достаточно вспомнить, как вас ввели в заблуждение относительно «сговора с Россией». Мир может быть лучше и безопаснее», — написал Трамп в Twitter.

В Кремле отметили, что лидеры подтвердили «обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности».

Однако Белому дому непросто выстраивать хорошие отношения с Россией из-за внутренней оппозиции, считает Швыткин.

«Тем не менее в конгрессе и в Госдепе есть осознание, что без России какие-либо ключевые моменты не решатся. Так что в Вашингтоне найдут общие точки соприкосновения для вынесения их на переговоры с нашей страной», — заключил депутат.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.