Точки роста в кризис: Россия на фоне мировой нестабильности • 130 • Аналитика

Обвал цен на нефть и эпидемия коронавируса спровоцировали новый мировой экономический кризис. Но действительно ли Россию в обозримой перспективе ждет лишь сплошной экономический упадок или возможен какой-либо рост в отдельных направлениях экономики?



Начнем с того, что мировой экономический кризис заставит многие страны пересмотреть свои экономические стратегии. Последствия снижения цен на нефть покажутся цветочками по сравнению с теми ягодками, к которым может привести карантин из-за коронавируса в том случае, если он растянется на недели и даже месяцы. Уже сейчас в России многие бизнесы теряют до 80% прибыли.







В наиболее тяжелом положении находятся транспортные перевозки, туристический сектор, сферы общественного питания, досуга и развлечений. Закрытие границ, прекращение авиационного и железнодорожного сообщения, запрет на работу кафе, ресторанов, спортзалов и прочих общественных мест в течение первой карантинной недели очень серьезно ударили по целым отраслям экономики.



К прогнозируемым последствиям относятся закрытие части бизнеса, не способного платить арендную плату и зарплату сотрудникам, увеличение безработицы, ухудшение инфраструктуры. Понятно, что удар по экономике будет измеряться триллионами рублей и оправиться от кризиса будет очень и очень непросто.



Но даже в такой бочке дёгтя мировой нестабильности можно найти и свою ложку мёда. Так, часть бизнесов смогла практически без потерь перейти на дистанционную работу, переведя своих сотрудников на удаленную деятельность. Это обстоятельство в перспективе может дать толчок к дальнейшей цифровизации российских бизнесов. Многие компании поймут все преимущества удаленной работы, в первую очередь финансовые, и после карантина могут и оставить большую часть специалистов на дистанционном режиме трудовой деятельности.



Именно карантин становится катализатором развития онлайн-сервисов, причем не только в коммерческой сфере. То самое «электронное правительство», о котором так любили рассуждать в годы премьерства Дмитрия Медведева, также может стать реальностью: карантин в данном случае станет репетицией перевода значительной части функций государственных и муниципальных органов власти «на удаленку».



Между тем востребованность онлайн-сервисов дает стимул для развития информационно-коммуникационных технологий, для появления новых стартапов в таких сферах, как автоматизация, мобильные приложения, дистанционное ведение дел: от бухгалтерии и юриспруденции до организации общественного питания с доставкой продуктов.



Период карантина может стать отправной точкой и к постепенному переходу значительной части российских учебных заведений на дистанционное образование. Это также откроет новые возможности, точки роста и для системы образования, и для национальной экономики в целом.



Одна из самых пострадавших отраслей – туристическая. Потери в ней исчисляются десятками миллиардов рублей. Но закрытие основных каналов зарубежного туризма способно стимулировать рост внутреннего туризма, а ведь в огромной России столько прекрасных мест, и большинство из тех, кто отдыхал в Италии, Испании или Турции, вряд ли бывали даже в малой части из самых интересных туристических достопримечательностей нашей страны.



Снижение количества импортных товаров, рост цен на них способны выступить в качестве дополнительного стимула для развития отечественного производства, что, собственно, мы уже наблюдали в 2014-2015 гг. во время ввода против России экономических санкций и ответных мер Москвы против продукции враждебно настроенных стран.



Наконец, в России могут подешеветь объекты недвижимости, а ведь проблема чрезмерно завышенных цен на квартиры стоит очень остро и является важным препятствием для многих россиян и российских семей в обретении своего жилья. Правда, многие банки уже воспользовались ситуацией и решили поднять ипотечные ставки. Но всё же снижение стоимости жилья в сочетании с мерами государственной поддержки семей с детьми, такими, как материнский капитал за первенца и списание части ипотечного кредита за третьего ребенка, помогут некоторым семьям, несмотря на кризис, решить свои жилищные проблемы.



Наконец, сама по себе пандемия заставит Россию, как и другие страны мира, пересмотреть свое отношение к системе здравоохранения, к медицинским и биологическим наукам. Ведь мир окончательно убедился, что угроза человечеству может исходить не только от ракетных установок, подводных лодок и самолетов с ядерными ракетами, но и от вирусов, и учиться этим вирусам противостоять – задача не менее важная, чем развивать армию и флот. Обвал цен на нефть и эпидемия коронавируса спровоцировали новый мировой экономический кризис. Но действительно ли Россию в обозримой перспективе ждет лишь сплошной экономический упадок или возможен какой-либо рост в отдельных направлениях экономики?Начнем с того, что мировой экономический кризис заставит многие страны пересмотреть свои экономические стратегии. Последствия снижения цен на нефть покажутся цветочками по сравнению с теми ягодками, к которым может привести карантин из-за коронавируса в том случае, если он растянется на недели и даже месяцы. Уже сейчас в России многие бизнесы теряют до 80% прибыли.В наиболее тяжелом положении находятся транспортные перевозки, туристический сектор, сферы общественного питания, досуга и развлечений. Закрытие границ, прекращение авиационного и железнодорожного сообщения, запрет на работу кафе, ресторанов, спортзалов и прочих общественных мест в течение первой карантинной недели очень серьезно ударили по целым отраслям экономики.К прогнозируемым последствиям относятся закрытие части бизнеса, не способного платить арендную плату и зарплату сотрудникам, увеличение безработицы, ухудшение инфраструктуры. Понятно, что удар по экономике будет измеряться триллионами рублей и оправиться от кризиса будет очень и очень непросто.Но даже в такой бочке дёгтя мировой нестабильности можно найти и свою ложку мёда. Так, часть бизнесов смогла практически без потерь перейти на дистанционную работу, переведя своих сотрудников на удаленную деятельность. Это обстоятельство в перспективе может дать толчок к дальнейшей цифровизации российских бизнесов. Многие компании поймут все преимущества удаленной работы, в первую очередь финансовые, и после карантина могут и оставить большую часть специалистов на дистанционном режиме трудовой деятельности.Именно карантин становится катализатором развития онлайн-сервисов, причем не только в коммерческой сфере. То самое «электронное правительство», о котором так любили рассуждать в годы премьерства Дмитрия Медведева, также может стать реальностью: карантин в данном случае станет репетицией перевода значительной части функций государственных и муниципальных органов власти «на удаленку».Между тем востребованность онлайн-сервисов дает стимул для развития информационно-коммуникационных технологий, для появления новых стартапов в таких сферах, как автоматизация, мобильные приложения, дистанционное ведение дел: от бухгалтерии и юриспруденции до организации общественного питания с доставкой продуктов.Период карантина может стать отправной точкой и к постепенному переходу значительной части российских учебных заведений на дистанционное образование. Это также откроет новые возможности, точки роста и для системы образования, и для национальной экономики в целом.Одна из самых пострадавших отраслей – туристическая. Потери в ней исчисляются десятками миллиардов рублей. Но закрытие основных каналов зарубежного туризма способно стимулировать рост внутреннего туризма, а ведь в огромной России столько прекрасных мест, и большинство из тех, кто отдыхал в Италии, Испании или Турции, вряд ли бывали даже в малой части из самых интересных туристических достопримечательностей нашей страны.Снижение количества импортных товаров, рост цен на них способны выступить в качестве дополнительного стимула для развития отечественного производства, что, собственно, мы уже наблюдали в 2014-2015 гг. во время ввода против России экономических санкций и ответных мер Москвы против продукции враждебно настроенных стран.Наконец, в России могут подешеветь объекты недвижимости, а ведь проблема чрезмерно завышенных цен на квартиры стоит очень остро и является важным препятствием для многих россиян и российских семей в обретении своего жилья. Правда, многие банки уже воспользовались ситуацией и решили поднять ипотечные ставки. Но всё же снижение стоимости жилья в сочетании с мерами государственной поддержки семей с детьми, такими, как материнский капитал за первенца и списание части ипотечного кредита за третьего ребенка, помогут некоторым семьям, несмотря на кризис, решить свои жилищные проблемы.Наконец, сама по себе пандемия заставит Россию, как и другие страны мира, пересмотреть свое отношение к системе здравоохранения, к медицинским и биологическим наукам. Ведь мир окончательно убедился, что угроза человечеству может исходить не только от ракетных установок, подводных лодок и самолетов с ядерными ракетами, но и от вирусов, и учиться этим вирусам противостоять – задача не менее важная, чем развивать армию и флот. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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