Точка выбора: зачем «Единой России» штаб общественной поддержки

Народная программа «Единой России» будет принята 24 августа. В нее войдут предложения людей, которые будет консолидировать открывшийся 9 августа федеральный штаб общественной поддержки партии. Об этом «Известиям» рассказали в руководстве ЕР. В понедельник в штабе на Покровке собралась пятерка лидеров списка «Единой России», которые провели мероприятия по каждому из своих направлений — от международной политики до защиты детей. Эксперты считают формат работы штаба партии успешным и подчеркивают, что он будет выгоден не только политсиле, но и общественным организациям.​

Федеральная пятерка

В преддверии думских выборов «Единая Россия» организовала штаб общественной поддержки, который возглавил Герой России, сенатор Александр Карелин. По его словам, федеральный штаб создан «для более тесной координации и взаимодействия со всеми региональными штабами», основной целью которых станет сбор предложений для программы партии по всей стране. Федеральный и региональные штабы будут консолидировать мнения людей, общественников и различных организаций. Всё это позже станет основой народной программы.

Фото: Единая Россия/er.ru

В состав штаба вошли лидеры мнений в различных сферах, а также более 30 некоммерческих организаций, в том числе ОНФ, «Волонтеры-медики», «Молодая гвардия Единой России», российское общество «Знание», АНО «Сад памяти», благотворительный фонд «Память поколений», Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, волонтерское движение #МыВместе, «Опора России» и другие.

Уже сейчас на сайте «Единой России» можно сформулировать инициативу в самых разных сферах: инфраструктуре, здравоохранении, пенсии, МРОТ и многих других. На данный момент собрано уже более 1 млн предложений.

Штаб общественной поддержки партии станет точкой сбора предложений от наиболее активных жителей страны, коммуникационной площадкой нового типа, отметил в разговоре с «Известиями» заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

— Мы считаем, что каждый из лидеров нашего списка консолидирует предложение той части гражданского общества, которая наиболее заинтересована в создании новых стратегий для России будущего. Мы приглашаем всех неравнодушных к сотрудничеству. Все полученные предложения будут проанализированы и включены в народную программу, принятие которой запланировано на 24 августа на втором этапе нашего съезда, — сообщил Перминов​.

Фото: Единая Россия/er.ru

В мероприятии 9 августа приняли участие все члены федеральной пятерки политсилы: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Задачи в комплексе

В штабе на Покровке с приветственным словом к участникам обратился и мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что партия «агитирует конкретными делами и конкретными результатами».

После него с обращением выступил и лидер федерального списка партии Сергей Шойгу.​

— Предстоит сделать очень многое. Тот темп, который задан сегодня, нужно поддерживать и дальше. Конечно, надо приводить в жизнь новые проекты, которые послужат на благо нашей страны. Это и здравоохранение, образование, развитие транспортной системы. На самом деле таких проектов по стране очень много, — подчеркнул глава Минобороны.

Сергей Лавров, в свою очередь, сосредоточился на вызовах внешних.​

Фото: Единая Россия/er.ru

— Партия активно занимается международными делами. Наши выборы — наше внутреннее дело. У нас есть Конституция, у нас есть закон, у нас есть процедуры, механизмы обеспечения объективного подсчета голосов. Но к нашим внутренним делам, к выборам, проявляется особое внимание за рубежом. Особенно от западных партнеров, — отметил глава внешнеполитического ведомства.​

По его словам, западные страны пытаются использовать международные организации для того, чтобы затруднить проведение выборов. «Хотят подготовить почву, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим», — добавил Лавров.​

Члены пятерки также провели отдельные мероприятия по направлениям своей работы. Елена Шмелева, возглавляющая образовательный центр «Сириус», например, посетила дискуссию «Учеба — это счастье». В беседе с «Известиями» она отметила, что открывшаяся площадка расширяет возможности для гражданского диалога и раскрывает партию с новой стороны.

— «Единая Россия» включается в комплексное решение задач воспитания и образования, начинает работать на многие поколения вперед. Этот шанс должен быть использован. Потому что главное, что мы обсуждаем, — говорим ли мы об образовании, экономике или политике — это будущее детей, — подчеркнула Шмелева.​

Фото: Единая Россия/er.ru

Не остался в стороне и актуальный сегодня вопрос здравоохранения. Денис Проценко поработал на площадке «Забота, медицина. Пациентоцентричность в медицинской среде, роль общества в заботе о пациенте, пути решения эффективного взаимодействия профессионального сообщества и профильных НКО». Анна Кузнецова, в свою очередь, посвятила время обсуждению знакомой для себя тематики — «Забота, дети». В дальнейшем в штабе планируют проводить различные встречи с участием пятерки, где будет обсуждаться в том числе народная программа партии.​

Знакомая технология

Эксперты напоминают, что технология сбора мнений для партии не нова: «Единая Россия» уже использовала такие форматы в ходе различных кампаний.​

— В штабе общественной поддержки, как правило, собираются известные обществу люди, которые пользуются уважением и являются лидерами общественного мнения. «Единая Россия» покажет таким образом, что у них есть поддержка популярных в обществе людей, — рассказал «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.​

Штаб, по сути, будет отвечать за взаимодействие партии с лидерами мнений и общественными организациями, подтвердил в беседе с «Известиями» директор по политическому анализу исследовательской компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Фото: Единая Россия/er.ru

— Самый важный вопрос — какой характер будет носить эта работа? В случае с «Единой Россией» это, конечно, содержательная вещь, выгодная и общественникам, и партии. Это многолетний успешный опыт реализации совместных проектов. От этого выигрывают все, — добавил специалист.​

Единый день голосования будет проводиться в течение трех суток — с 17 по 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы, руководителей 12 субъектов Федерации (в девяти пройдут прямые выборы глав, еще в трех проведут голосование в парламенте), а также членов законодательных органов в 39 регионах России.