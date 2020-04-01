Человек в шлеме викинга и медицинской маске окружает себя крепостной башней из рулонов туалетной бумаги. Так шутит датский карикатурист с ником HuskMitNavn ("Запомни мое имя").

Точка сборки это смех: главное на карантине – найти повод для веселья 03:00

Его зовут Антон Берг, он из Копенгагена. Был уличным художником, потом засел дома и вместо 3D на стене стал рисовать 3D на бумаге. Он не пользуется 3D-ручками. Лист бумаги, черный фломастер, иногда ножницы – вот все, что нужно Антону. И он не устает веселить своих подписчиков: Попытайтесь это повторить!

Юмор выше и ниже пояса

Чтобы плоское изображение стало объемным, надо правильно надорвать бумажку. В этом главный секрет HuskMitNavn. Два человечка спят в одной постели. Пустая часть листка разрывается дорожкой в сторону кровати и скатывается роликом: все, один уже натянул на себя общее одеяло. Бумажку можно и прожечь. В карикатуре "Битва Бена Кеноби и Дарта Вейдера" точка скрещения световых мечей отмечена дырой с опаленными краями. Самое простое – нарисовать красотку с 3D-попой. В нужном месте бумага просто выгибается на зрителя. Та же шутка повторяется в изображении располневшего мачо.

© РИА Новости / Сергей Елкин

Юмор у HuskMitNavn специфический. Часто ниже пояса, много "туалетного". Человек садится на унитаз, а в канализационную трубу уже заползла змея. Человек стоит перед унитазом, его окликают, он поворачивается – остальное покажет надорванная и помятая часть листка. Но лучше любой юмор, чем совсем без него. Медицинский факт: уныние снижает иммунитет.

Все силы - на подъем настроения!

Говоря по-научному, юмор – это форма адаптации к стрессогенной среде. Рассказывает психотерапевт высшей категории Александр Федорович:

"По поводу уныния и смеха расклад такой. Уныния не бывает на ровном месте. Ему способствуют определенные психические переживания. Поскольку в его механизме задействованы нейромедиаторные цепи, то иммунный статус человека в этот момент действительно может измениться. В ситуации со смехом все точно наоборот. Если человек весел или если у него хотя бы приподнятое настроение, значит, у него здоровое психоэмоциональное состояние – соответственно и иммунитет в порядке. Уныние рассматривается как иммунодепрессор".

© РИА Новости / Руслан Кривобок

Научиться смеяться в оздоровительных целях невозможно. Как пояснил доктор, "чувство юмора – одна из характерологических черт: оно или есть, или его нет". Но он же заверил: научить юмору нельзя, зато развить имеющиеся зачатки этого чувства можно и даже нужно. Чувство юмора можно сделать глубже, изящнее, острее. Это несложно, когда есть огромное количество юмористических книг и комедийных фильмов. Карикатуры тоже годятся. Развитое чувство юмора не просто полезно для здоровья. Оно помогает пережить тяжелые времена. Надо найти в себе силы и обязательно приподнять свое настроение!

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik