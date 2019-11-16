Точка опоры для Игоря Додона и социалистов – народ Молдовы

ПСРМ не надо опасаться досрочных выборов и создавать коалиции с частью ACUM или ДПМ

Итак, правительство Майи Санду усилиями молдавского парламента отправлено в отставку – за вотум недоверия, внесённый социалистами, проголосовали 63 депутата.

Надежды блока ACUM на то, что для отставки не наберётся голосов, не оправдались. Буквально на пустом месте, без веского повода приказала долго жить правящая коалиция ПСРМ – ACUM, что стало неприятным сюрпризом для многих соратников Санду. Они до последнего верили, что всё-таки удастся договориться и лидер PAS перестанет упрямствовать по вопросу назначения генерального прокурора Молдовы. Напомним, Майя Санду через подконтрольного ей министра юстиции отменила результаты двух конкурсов и внесла поправки в законодательство, позволявшие ей самолично выдвигать кандидатуры на должность генпрокурора. Видимо, кому-то во всём этом странном сценарии очень нужен был «свой человек» во главе Генеральной прокуратуры.

Более всего политические партии Молдовы заняты не днём сегодняшним, а днём завтрашним, то есть грядущими выборами президента, которые состоятся в 2020 году. Перед ACUM стоит задача сместить Додона, поэтому и пост главы правительства, и должность генпримара Кишинёва рассматривались акумовцами в качестве трамплинов, на которых можно набрать скорость и успешно влететь в выборную президентскую кампанию. Однако, несмотря на мощную поддержку лидеров ACUM на Западе (особенно со стороны Румынии), на кишинёвский трамплин у Андрея Нэстасе встать не вышло – он неожиданно проиграл выборы социалисту Иону Чебану. А Майя Санду вообще отказалась от разбега по правительственному трамплину. Убедительного результата ACUM не достиг и в провинциях на местных выборах, значительно уступив социалистам. То есть хвастаться нечем.

Правительство Санду отправлено в отставку совместным голосованием социалистов и демократов

Более того, в местном совете Кишинёва, как стало известно, ACUM развалился на две фракции, поскольку Нэстасе – лидер «Платформы DA» – решил не создавать альянсов, а поддерживать решения «для людей» вне зависимости от их партийного авторства. Фактически Андрей Нэстасе заявил о том, что его политическая сила уходит в оппозицию к Игорю Додону: «Мы готовы дать достойный отпор пропагандистской машине, контролируемой Игорем Додоном и его помощниками, машине, которая последнее время работает на максимальной мощности».

Проигравший выборы в Кишинёве Андрей Нэстасе ставит целью бороться с Игорем Додоном

Самое же главное событие после отставки правительства Санду состоит в том, что буквально сразу же парламент утвердил новый Кабинет министров – 14 ноября депутаты от ПСРМ и ДПМ проголосовали за правительство Иона Кику, которое, по словам нового премьер-министра, было создано «за несколько часов». Кику уже представил и программу действий.

Президент Игорь Додон и спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаный с новым правительством Иона Кику

В ACUM в ответ на этот шаг сравнили Додона с Януковичем и пригрозили президенту молдавским майданом. «Битва не окончена. И с высоко поднятой головой мы сделаем все, чтобы не превратить Молдову в чьё-то хозяйство. Не пройдёт и года, как Молдова станет свободной cтраной. Мы избавились от Плахотнюка и избавимся от Додона, его мы не боимся», – заявил бывший уже вице-премьер акумовец Александр Слусарь. И здесь трамплин чётко обозначен: в ACUM решили последовать примеру Украины, подготовить сторонников и «включить майдан». С Додоном теперь оппозиционеры будут бороться организацией революции.

Для успеха этой революции акумовцам важно, чтобы сложилась коалиция ПСРМ-ДПМ. И хотя пока этого нет, есть только несколько общих голосований, Майя Санду уже подняла флаг борьбы с такой коалицией, объявив, что она существует: «Альянс социалистов и демократов скреплён общими схемами и общим страхом тюрьмы». Сменившего её премьер-министра Санду заклеймила как «карманного».

Демократы метнулись к послу США с заверениями в своей приверженности «европейскому пути» Молдовы

Демократы побежали за советом к послу США Дереку Хогану (куда же ещё?). Содержание разговоров, разумеется, не разглашается. Завесу тайны слегка приоткрывают слова главы ДПМ Павла Филипа (тоже по иронии судьбы бывшего премьер-министра!): дескать, демократы «подтвердили, что будут голосовать за проекты, которые прочно удерживают Молдову на европейском пути» . Фраза Филипа означает, что официальной коалиции с ПСРМ не будет, но демократы станут голосовать с кем угодно за «проевропейские» законодательные инициативы. Осталось посмотреть, как это будет выглядеть на практике, поскольку ДПМ может голосовать и совместно с ACUM, голосов хватает. Позиция демократов сегодня такова, что парламент может работать и без документального оформления правящей коалиции. Получится ли это на деле – покажет время.

Что касается правительства Иона Кику, его можно отнести к очередному укреплению позиций социалистов: и сам премьер-министр, и многие его подчинённые ранее занимали должности советников президента Игоря Додона. Это и министр внутренних дел Павел Войку (единственный из состава прежнего Кабинета министров, ему предложили занять должность главы МВД), и министр обороны Виктор Гайчук, и министр иностранных дел Аурелиу Чокой, и министр сельского хозяйства Ион Пержу, и министр просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович, и министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну. Министр юстиции Фадей Нагачевский до назначения на должность работал советником спикера парламента Зинаиды Гречаный. Связь с ДПМ прослеживается у премьер-министра тоже (он работал министром финансов при демократах), но в целом можно говорить о «правительстве Додона».

Собственно, за социалистами нынче многое: президент, практически всё правительство, крупнейшая фракция в муниципальном совете Кишинёва, должность градоначальника молдавской столицы, первое место по количеству районных советов в результате местных выборов. Нет только большинства в парламенте. И есть оппозиционеры, заточенные на грядущий майдан, а также демократы, цель которых – снова получить власть. И первых, и вторых явно и тайно поддерживает Запад, не желая сближения Молдовы с Россией и видя в успехе социалистов такую «опасность».

В адрес Додона и ПСРМ уже раздались обвинения из Европы. «Правительство Санду намеревалось создать независимую систему правосудия, которая должна была избавить Молдову от коррупции. Граждане требовали и ждали этих изменений в течение многих лет, теперь же процесс реформы юстиции застопорился и в конечном итоге его заблокировали социалисты. Это очередное предательство социалистами граждан, страны и будущих поколений», – говорится в заявлении президента Европейской народной партии (ЕНП) Жозефа Доля.

Жозеф Доль обрушился на социалистов

Президент Румынии Клаус Йоханнис также обвинил во всём социалистов, заявив, что «за эти пять месяцев правительство Санду достигло существенного прогресса в реализации реформ, необходимых для сближения с Европейским союзом».

США ограничились нейтральным заявлением. «Несмотря на сожаление в связи с отставкой правительства премьер-министра Майи Санду, приоритеты Соединённых Штатов в наших двусторонних отношениях с Республикой Молдова остаются неизменными. Мы призываем избранных представителей народа Молдовы работать над построением более справедливого, демократического и процветающего будущего для всех граждан страны. Население Республики Молдова заслуживает лидеров, которые будут работать на благо страны и освободят её от коррупции, ограничивающей её потенциал», – говорится в сообщении посольства США в Молдове. Однако борьба с Додоном и ПСРМ будет поддержана не только Европой, но и Соединёнными Штатами.

Несмотря на то, что социалисты развивают успех, у них только 36 мест в парламенте, что означает постоянную угрозу политического кризиса и, как следствие, досрочные парламентские выборы. Однако так ли уж стоит ПСРМ этого опасаться и цепляться за призрачные возможности создать правящую коалицию то ли с частью ACUM, то ли с ДПМ?

Избиратели социалистов ждут перемен

И в том и в другом случае ничего хорошего не выйдет. Никакой прочный союз с идеологическими противниками невозможен. В случае договорённости с демократами социалисты рискуют получить острое разочарование избирателей. Что делать ПСРМ в условиях, когда западные «друзья Молдовы» будут настаивать на клятвах верности нового правительства «курсу в Европу», а НАТО – соблазнять молдавских военных участием в совместных учениях?

Ответ лежит на поверхности: ПСРМ правильнее всего опереться на своих избирателей – на тех людей, которые в 2016-м голосовали за Игоря Додона (52,27 % голосов во втором туре), а в 2019-м обеспечили социалистам самую крупную фракцию в парламенте и победу на местных выборах (в том числе в Кишинёве). Социология однозначно утверждает: более 70% граждан Молдовы считают, что страна движется в неправильном направлении, когда правительства РМ настаивают на безальтернативности «европейского курса»! По вопросу о вступлении в ЕС (чего Европа не предлагает) Молдова остаётся разделённой практически пополам – какая уж тут безальтернативность? Идеологию европейского курса Молдовы как единственно возможного подрывают и 46% граждан страны, оценивающих нормализацию отношений с Россией исключительно «положительно» (ещё 38% называют упрочение молдавско-российских связей «необходимостью для Молдовы»).

В эту сторону – в сторону народа – и надо смотреть социалистам, не подменяя мнение народа (настоящую демократию) мишурой «европейского выбора».