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Точка невозврата пройдена: В Альпах выпал аномальный снег странного цвета
08 июля 2020, 15:00 • 45 • В мире
Учёные заявили, что для климата нашей планеты точка невозврата пройдена. Экосистеме нанесён необратимый ущерб. Доказательством этому является аномальный снег странного цвета, который выпал в Альпах.
Ледяные вершины Альп окрасились в розовый цвет. Это не оптическая иллюзия или чья-то шутка. Аномальный снег странного цвета появился из-за водорослей. И это произошло на высоте около 2600 метров над уровнем моря.
Водоросли носят название Ancylonema nordenskioeldii. Они уже известны науке и ранее обнаруживались в Гренландии. Обычно лёд отражает до 80% солнечных лучей. Из-за этих растений белоснежная поверхность темнеет, поглощает больше тепла, что приводит к таянию ледников. А это, в свою очередь, провоцирует ещё больший рост Ancylonema nordenskioeldii.
Даже если в Альпах снесут все фуникулёры и запретят появляться туристам, активное распространение водорослей не остановится. Они по-прежнему будут окрашивать альпийские вершины в розовый цвет. Экологи объясняют это необратимым ущербом, который нанесён экосистеме Земли.
"Точка невозврата уже пройдена и придётся смириться с происходящими событиями", - пишет портал "Экология регионов".
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