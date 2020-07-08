Точка невозврата пройдена: В Альпах выпал аномальный снег странного цвета

Ледяные вершины Альп окрасились в розовый цвет. Это не оптическая иллюзия или чья-то шутка. Аномальный снег странного цвета появился из-за водорослей. И это произошло на высоте около 2600 метров над уровнем моря.

Водоросли носят название Ancylonema nordenskioeldii. Они уже известны науке и ранее обнаруживались в Гренландии. Обычно лёд отражает до 80% солнечных лучей. Из-за этих растений белоснежная поверхность темнеет, поглощает больше тепла, что приводит к таянию ледников. А это, в свою очередь, провоцирует ещё больший рост Ancylonema nordenskioeldii.

Даже если в Альпах снесут все фуникулёры и запретят появляться туристам, активное распространение водорослей не остановится. Они по-прежнему будут окрашивать альпийские вершины в розовый цвет. Экологи объясняют это необратимым ущербом, который нанесён экосистеме Земли.

"Точка невозврата уже пройдена и придётся смириться с происходящими событиями", - пишет портал "Экология регионов".