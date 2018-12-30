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Точка или многоточие: Эксперт оценил судьбу Договора о Союзном государстве

30 декабря 2018, 00:09  •  92 • Политика
Политолог из МГИМО Олег Александров напомнил, что в следующем году Договору о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией исполнится 20 лет, поэтому все участившиеся в последнее время разговоры о "воссоединении" двух стран нужны для того, чтобы определиться, что делать дальше с Договором: "либо ставить точку, либо точку с запятой, либо многоточие".
Доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что расширение взаимодействия России и Белоруссии не предполагает воссоединения двух государств в одно. В беседе с "Nation News" эксперт отметил, что, по его мнению, разговоры о воссоединении начались из-за того, что в 2019 году договору о Союзном государстве исполнится 20 лет, поэтому властям обеих стран нужно решить, что делать дальше: "либо ставить точку, либо точку с запятой, либо многоточие".
Сразу после подписания Договора, по словам эксперта, начались проблемы в понимании функционирования Союзного государства. Изначально Белоруссия планировала участвовать на равных, однако Россия настаивала, чтобы учитывался экономический и социальный вес каждой из стран. Александров напомнил, что было много споров о форме общих органов управления, были обвинения со стороны белорусского руководства в том, что российские олигархи пытаются захватить государственную собственность в Белоруссии. Кроме того, Россия пролоббировала только свое вступление в ВТО, хотя заявки подавали обе страны.
Поэтому, по словам эксперта, проект был заморожен, и сейчас Россия пытается его как-то "подстегнуть", а Белоруссию это не устраивает.

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