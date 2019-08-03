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Точечным ударом: Российские военные показали, как уничтожается артиллерия сирийских боевиков - видео

03 августа 2019, 14:39  •  45 • Политика
Российские военные показали на видео, как беспилотниками уничтожается артиллерия сирийских боевиков, окопавшихся в Идлибе. Самоходные пушки и системы реактивного огня ликвидируют ударами с ювелирной точностью.
Видео, на котором российские беспилотники наносят точечные удары по артиллерии окопавшихся в сирийской провинции Идлиб боевиков, появилось в официальном канале Минобороны РФ в YouTube.
Российские военные не стали давать развернутые пояснения к записи, которая занимает чуть больше минуты. Отмечается лишь, что объект, который был уничтожен с ювелирной точностью — это артиллерийское оружие, уже подготовленное террористами к применению.
Когда был нанесён удар с воздуха, не уточняется.
Напомним, на днях постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в стремлении сохранить присутствие террористов в сирийском Идлибе, чтобы под этим предлогом продолжить противодействие официальным сирийским властям. Одновременно Пентагон открыто признал, что занимается подготовкой боевиков из группировки "Магавир Ас-Саура".

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