Точечным ударом: Российские военные показали, как уничтожается артиллерия сирийских боевиков - видео

Видео, на котором российские беспилотники наносят точечные удары по артиллерии окопавшихся в сирийской провинции Идлиб боевиков, появилось в официальном канале Минобороны РФ в YouTube.

Российские военные не стали давать развернутые пояснения к записи, которая занимает чуть больше минуты. Отмечается лишь, что объект, который был уничтожен с ювелирной точностью — это артиллерийское оружие, уже подготовленное террористами к применению.

Когда был нанесён удар с воздуха, не уточняется.

Напомним, на днях постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в стремлении сохранить присутствие террористов в сирийском Идлибе, чтобы под этим предлогом продолжить противодействие официальным сирийским властям. Одновременно Пентагон открыто признал, что занимается подготовкой боевиков из группировки "Магавир Ас-Саура".