Точечные ликвидации украинских «ястребов» могли остановить войну

Сегодня российские спецслужбы уже не могут себя чувствовать свободно на Украине, как это было еще несколько лет назадТакое мнение в интервью «Коммерсанту» высказывает политический обозреватель и военкор, экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев.Издание отметило, что украинские спецслужбы регулярно проводят спецоперации на границе с РФ и поинтересовалось, известно ли что-то об аналогичных действиях российской стороны.«Если бы они были, то ситуация в Украине могла бы развиваться по-другому. Наверное, если бы в 2014-15 годах произошло несколько точечных акций на Украине, в ходе которых явные преступники, которые раздували конфликт в Донбассе, исчезли бы, то это сохранило бы тысячи жизней. И отношения Украины и России были бы более конструктивными. Конфликт, который идет на Донбассе, тогда можно было решить ликвидацией десяти самых опасных провокаторов. Остальных украинских деятелей это быстро отрезвило бы», – считает Димитриев.Он полагает, что здесь Россия уже поздала.«Так свободно себя чувствовать на Украине как в 2014-15 годах, российские спецслужбы уже не могут. Хотя это важный инструмент решения подобных задач», – отметил эксперт.Он рассказал, что во время работы в горячих точках на Ближнем Востоке сталкивался с тем, как там активно работают западные спецслужбы.«В Сирии создают видимость химических атак, которые становятся поводом для вмешательства Запада. Выхватывают перспективных полевых командиров, берут их под контроль, потом проводят провокации. И минимальными усилиями серьезно влияют на ход конфликта. К сожалению, этот инструмент нами используется минимально. Или мы об этом ничего не знаем…», – считает Димитриев.