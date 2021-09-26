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«То ведёт игру на сближение, то отдаляется»: почему Турция заявила о намерении купить у России дополнительные ЗРК С-400
26 сентября 2021, 08:50 • 168 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении приобрести у России дополнительные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». По его словам, никто не может вмешиваться в планы страны и диктовать свои условия. Таким образом он дал оценку действиям США, которые недовольны сделкой между Москвой и Анкарой и настаивают на отказе последней от российского оружия. Вместе с тем эксперты предупреждают, что к громким словам турецкого лидера стоит относиться с осторожностью, ведь совсем недавно на Генассамблее ООН его риторика в адрес РФ была недружественной (речь шла о непризнании воссоединения Крыма к России). И теперь Эрдоган решил «смягчить негативную реакцию Москвы».
Российские ЗРК С-400 «Триумф» © РИА Новости / Алексей Мальгавко, Gettyimages.ru / Ramberg
Анкара намерена закупить у Москвы дополнительные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что никто не имеет права вмешиваться в планы страны.
«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет в это вмешиваться. Мы единственные, кто может принимать такие решения... Конечно, конечно, да», — ответил политик на вопрос журналиста о вероятности новой сделки с Россией по приобретению ЗРК, несмотря на угрозы санкций со стороны США.
По словам турецкого лидера, касательно этого вопроса он уже всё объяснил президенту Соединённых Штатов Джо Байдену. Эрдоган также напомнил о провале договорённостей с Вашингтоном в отношении закупки самолётов F-35, подчеркнув, что Анкара намеревалась приобрести их у США и даже уже заплатила $1,4 млрд, однако боевые машины так и не получила.
В пику Соединённым Штатам
Напомним, между Турцией и Соединёнными Штатами в январе 2007 года был подписан меморандум об участии Турции в производстве истребителей F-35. Анкара также брала на себя обязательство купить 100 американских боевых самолётов. Однако из-за того, что Турция приобрела российские С-400 и не стала от них отказываться, несмотря на требования США как основного партнёра по НАТО, сделка по самолётам была расторгнута. Вашингтон исключил Анкару из программы создания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и ввёл против неё санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Тогда, напомнил американским журналистам Реджеп Тайип Эрдоган, Турция запросила у Соединённых Штатов системы противовоздушной обороны Patriot. Однако также их не получила.
«Вы не даёте мне Patriot, и я, возможно, приобрету оборонные системы у других стран. Никто не может в это вмешиваться», — заявил турецкий лидер. При этом он добавил, что встретил понимание своих действий со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В итоге Эрдоган заявил о приоритетности интересов своей страны даже в условиях, когда из-за ситуации с «Триумфами» США теперь не смогут доверять Анкаре.
«Кто разделит риски для нашей безопасности? Каким образом мы примем необходимые меры в свете рисков в сфере безопасности? Будем ли мы ожидать поставок оборонных систем из тех стран, которые их нам не дают?» — сказал Эрдоган.
Ведь, по словам политика, у него нет уверенности в том, что однажды таким же образом не будут аннулированы договорённости с США по другому американскому истребителю — F-16, который стоит на вооружении Турции.
«Может быть, США не будут продолжать программу F-16. У меня нет гарантий, что США продолжат поставки F-16. Если это прекратится, мы будем вынуждены принять иные меры», — подчеркнул Эрдоган.
Напомним, договор на поставку ЗРК С-400 «Триумф» был заключён между Россией и Турцией в 2017 году. Сумма сделки составила $2,5 млрд, из которых 45% Анкара заплатила авансом, а остальные средства были предоставлены российской стороной в виде кредита. Россия выполнила все свои обязательства по поставке компонентов ЗРК к осени 2019 года.
Как ранее подчеркнул глава Минобороны Турции Хулуси Акар, пока только Россия смогла удовлетворить потребности Турции в технике такого типа. Он также пояснил, что «Триумф» будет использоваться «независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО».
Вместе с тем, по словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, в настоящее время между Москвой и Анкарой ведутся переговоры о заключении второго контракта на поставку Турции российских С-400. Как отметил Михеев, финальная сделка по «Триумфам», вероятнее всего, будет заключена до конца нынешнего года.
Игра на противоречиях
Между тем наряду с многообещающими заявлениями о закупке российских вооружений президент Турции периодически делает и недружественные выпады в адрес Москвы. В частности, на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Эрдоган поднял тему принадлежности Крыма, отказавшись признавать его присоединение к России.
«Мы придаём большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, присоединение которого мы не признаём», — заявил президент Турции.
Категорическое несогласие Кремля с позицией Анкары высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выразив сожаление, что такие заявления звучат в преддверии встречи двух глав государств, которая должна состояться 29 сентября.
«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента (Турции. — RT) в Российскую Федерацию. Всё-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами», — цитирует Пескова ТАСС.
В связи с этим эксперты полагают, что новые заявления Реджепа Тайипа Эрдогана по закупке дополнительных «Триумфов» были сделаны с целью сгладить жёсткость его высказываний на Генассамблее ООН.
Кроме того, по словам аналитика, в интересе Турции к российскому ПВО есть прагматический аспект.
«Ведь Анкара закупает системы, ключ к которым находится не у США и которые в случае обострения с ними отношений не отключатся в мгновение ока», — пояснил Евстафьев.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин напомнил, что двойственность политики традиционна для Турции.
«Анкара постоянно то ведёт игру на сближение с Россией и отдаление от Запада, когда мнение Эрдогана в чём-то расходится с мнением США, то отдаляется от Москвы, когда по каким-то проблемам его не устраивает мнение российского руководства», — отметил эксперт в беседе с RT.
Между тем директор Центра изучения новой Турции востоковед Юрий Мавашев обратил внимание на то, что позицию по дополнительным С-400 Эрдоган изложил в интервью американскому телеканалу, что можно интерпретировать как обращение к Белому дому.
«Это заявление следует расценивать как месседж Вашингтону. Турецкая сторона делает немало для того, чтобы её воспринимали в мире всерьёз — как отдельного, самостоятельного игрока. В этой связи в Анкаре придают значение военно-техническому сотрудничеству с Россией, поскольку за счёт него Турция повышает свой авторитет на международной арене», — сказал Мавашев в комментарии RT.
Однако, как отметил Дмитрий Евстафьев, Москве стоит с оглядкой воспринимать обещания турецкого президента, так как он может пренебречь своими обязательствами, если те же США вдруг смягчат требования в отношении Турции.
С ним согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Турция претендует на статус региональной сверхдержавы, поэтому пытается вести свою политическую игру.
«Не исключено, что Турция в случае выгодных условий со стороны США может отвернуться от России», — добавил Брутер.
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