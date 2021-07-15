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То самолёты, то мигранты. Русские дипломаты просчитали тактику Литвы

15 июля 2021, 21:45  •  85 • Политика
В Литве не проходит и дня без выпадов в адрес России. Так, в дипмиссии нашей страны высказались по поводу очередных обвинений от Вильнюса.
В Литве вбросили версию, будто Россия, как и Белоруссия, способствовала проникновению мигрантов на территорию их страны. Такой версией с журналистами поделился глава МИД Литвы.
Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Москва якобы может быть причастна к инциденту с появлением афганцев, нелегально пытавшихся попасть в Литву.
Русские дипломаты на такие заявления указали, что от Вильнюса обвинения в адрес России происходят уже на регулярной основе.
"Не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами", - говорится в сообщении дипмиссии.
До темы с мигрантами литовцев не устроил пролёт самолётов России в нейтральном воздушном пространстве. Об этом напомнили в посольстве России в Литве.
"То важную пресс-конференцию якобы "сорвали" российские самолёты над Балтийским морем. То звучат голословные обвинения о нашей "причастности" к наплыву мигрантов. И всё это - в стиле highly likely", - указали дипломаты.
Напомним, ранее Литва столкнулась с беспрецедентным наплывом нелегалов, пытавшихся пересечь границу со стороны Белоруссии.
По последним данным, почти 1,8 тысячи нелегалов поймали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что в 22 раза превышает показатели прошлого года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

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