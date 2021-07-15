|
То самолёты, то мигранты. Русские дипломаты просчитали тактику Литвы
15 июля 2021, 21:45 • 85 • Политика
В Литве не проходит и дня без выпадов в адрес России. Так, в дипмиссии нашей страны высказались по поводу очередных обвинений от Вильнюса.
В Литве вбросили версию, будто Россия, как и Белоруссия, способствовала проникновению мигрантов на территорию их страны. Такой версией с журналистами поделился глава МИД Литвы.
Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Москва якобы может быть причастна к инциденту с появлением афганцев, нелегально пытавшихся попасть в Литву.
Русские дипломаты на такие заявления указали, что от Вильнюса обвинения в адрес России происходят уже на регулярной основе.
"Не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами", - говорится в сообщении дипмиссии.
До темы с мигрантами литовцев не устроил пролёт самолётов России в нейтральном воздушном пространстве. Об этом напомнили в посольстве России в Литве.
"То важную пресс-конференцию якобы "сорвали" российские самолёты над Балтийским морем. То звучат голословные обвинения о нашей "причастности" к наплыву мигрантов. И всё это - в стиле highly likely", - указали дипломаты.
Напомним, ранее Литва столкнулась с беспрецедентным наплывом нелегалов, пытавшихся пересечь границу со стороны Белоруссии.
По последним данным, почти 1,8 тысячи нелегалов поймали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что в 22 раза превышает показатели прошлого года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Подпишитесь на нас
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июля 2021, 14:20
|
11 июля 2021, 18:45
|
10 июля 2021, 12:30
|
12 июля 2021, 03:00
|
15 июля 2021, 12:35
|
10 июля 2021, 05:10
|
13 июля 2021, 07:25