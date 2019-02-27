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То пусто, то густо: Путин назвал "полной чересполосицей" расчет прожиточного минимума пенсионеров

27 февраля 2019, 18:09  •  128 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что при расчете прожиточного минимума пенсионеров в регионах России он наблюдает "полную чересполосицу": у кого-то пусто, у кого-то густо".
Корреспондент кремлевского пула, журналист "Комсомольской правды" на личной странице в сети опубликовал короткое видео с оценкой президента России Владимира Путина расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах страны. Ранее Путин заявил, что из-за проблем с расчетом пенсионеры не ощутили январской надбавки к выплатам. Теперь Путин расширяет позицию.
"Там полная чересполосица. У кого-то пусто, а кого-то густо", - сказал президент России.
Напомним, по поручению Путина все надбавки пенсионерам должны быть пересчитаны.
Путин об исчислении прожиточного минимума пенсионеров в регионах: Там полная чересполосица - у кого-то густо, а у кого-то пусто pic.twitter.com/FaeG8luqI9
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 февраля 2019 г.

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