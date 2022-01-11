То, о чём не следует говорить в Казахстане. Журналистам пригрозили наказанием "за ложь"

Главред издания "Фергана" сообщил, что от местного Мининформации им пришло уведомление после статьи, в которой говорилось о войне кланов Токаева и Назарбаева.

Статья издания "Фергана" с рассуждениями о том, что происходит в Казахстане и какие под шумом протестов идут кулуарные игрища, вызвала неудовольствие местного министерства информации. Как сообщил главред "Ферганы" Даниил Кислов, изданию пришло уведомление, в котором отмечалось, что им сулит наказание по статье за распространение "заведомо ложной информации".

Поводом оказалась статья "Террористический транзит", где говорилось о том, что кланы Назарбаева и Токаева воюют.

"При этом Мининформации не разъяснило, какая именно информация в упомянутой статье создаёт опасность для казахстанского общества и государства. В настоящее время редакция направляет в казахстанское ведомство запрос на эту тему", - пояснил Кислов.

Напомним, что 2 января в Казахстане вспыхнули протесты из-за повышения цен на газ. К 5 января ситуация в Алма-Ате и ряде других городов страны обострилась. Вскоре в республику были направлены миротворцы ОДКБ.