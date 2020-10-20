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То нелепый "ОХУ-ын", то страшный "Оросорсаг": Почему Россию не хотят называть Россией?
20 октября 2020, 02:00 • 29 • В мире
Во многих странах Россию почему-то никак не хотят называть Россией. Например, в Венгрии наше государство называют страшноватым словом "Оросорсаг", а монголы предпочитают нелепое, с нашей точки зрения, "ОХУ-ын".
Мы привыкли к тому, что в некоторых языках название нашей страны несколько искажается: Russia, la Russie, Russland. Но, по крайней мере, во всех этих словах присутствует схожий с оригиналом корень Rus.
Однако, как выяснил дзен-канал "Моя планета", в ряде языков нашу страну называют совершенно не похожим на само название словом. И если в некоторых случаях происхождение названия можно объяснить, то в других даже лингвисты разводят руками.
Например, башкиры говорят Рәсәй, казахи - Ресей, а калмыки - Әрәсә. Учёные предполагают, что для этих народов звуки О и У не типичны, поэтому они с течением времени заменили их на более привычные Э и Е.
А вот в венгерском языке Россия называется страшным словом Oroszország - "Оросорсаг", с ударением на первый слог. Дело в том, что orosz значит "русский", ország - "страна". Названия остальных стран образуются по тому же принципу. Так, Германия у венгров Németország.
Монголы же предпочитают называть нас "Орос улс" ("русская страна"), однако нередко используется аббревиатура ОХУ (Оросын Холбооны Улс) - Российская Федерация. Вместе с суффиксом принадлежности получается довольно нелепое и странное название "ОХУ-ын".
Дальше всех пошли вьетнамцы - у них Россия сокращена до двух букв, причём очень странных: "Ня" (с носовым прононсом). Дело в том, что за основу слова был взят китайский иероглиф "Элосы" ("Россия"), но поскольку правила чтения во вьетнамском иные, иероглиф и стали читать как "Ня".
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