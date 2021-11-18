То ли жив, то ли мёртв: Сторонники "отравленного" проповедника Гюлена показали странное видео

После слухов об отравлении и смерти скрывающегося в США проповедника Гюлена, которого обвиняют в организации госпереворота в Турции, его сторонники опубликовали странное видео.

Проживающий в США и обвиняемый в Турции в попытке госпереворота в 2016 году проповедник Фетхуллах Гюлен может быть отравлен и уже мёртв, сообщает турецкий новостной портал Oda TV. Чтобы доказать обратное, сторонники проповедника опубликовали видео с ним, однако в нём тут же нашли "странности".

На записи видно, как Гюлен сидит в кресле и держит в руках миниатюрный вентилятор. Проповедник выглядит усталым и подавленным. На записи имеются монтажные переходы между разными ракурсами съёмки.

Видео представляется как доказательство, что Гюлен жив и здоров. Однако портал Oda TV считает, что ролик смонтирован из старых записей проповедника, на которых он был в одинаковой одежде. Также указывается, что персоналу дома Гюлена приказано не общаться с прессой. Данную информацию порталу подтвердили представители спецслужб.

Напомним, что последние годы Гюлен проживает в поместье в американской Пенсильвании. Турция требует экстрадиции проповедника в связи с его причастностью к организации госпереворота 2016 года. Однако США не отдают его, несмотря на то что Турция является союзником по НАТО.