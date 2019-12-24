То ли тюремные, то ли спецназовские: В Германии ищут доказательства против России в наколках убийцы Хангошвили

Прокуроры Германии считают, что нашли новое доказательство причастности России к убийству в Берлине чеченского боевика с грузинским гражданством Зелимхана Хангошвили. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Речь идёт о татуировках на теле подозреваемого в убийстве. Немецкие правоохранители отказались от версии, что это тюремные наколки, и теперь считают, что это татуировки, характерные для российских спецназовцев.

Также немецкие следователи полагают, что "киллер" мог получить фальшивый паспорт "при помощи властей России". Кроме того, по всему Берлину ищут сообщника убийцы Хангошвили.

Напомним, что Зелимхан Хангошвили является этническим чеченцем с паспортом Грузии. В августе 2019 года он был застрелен в центре Берлина. Его убийца был задержан на месте. В Кремле Хангошвили назвали боевиком, который причастен к кровавым терактам в метро Москвы.