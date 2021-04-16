То ли полмиллиона, то ли сто тысяч. Сколько раз Леонид Волков обманул Алексея Навального

ФБК* и махинации с мошенничеством уже стали синонимами. Стоит признать, что сторонники Навального сделали для этого всё, что могли. Особенно интересно, что обманывают они уже не только почтеннейшую публику, но и сами себя.

Ни дня без лажи! И ни дня без лжи! Под таким девизом, похоже, живут сотрудники и руководство признанного в России иноагентом ФБК* и прочие сторонники отбывающего наказание в колонии в Покрове Петушинского района блогера-рецидивиста Алексея Навального.

В сеть слили базу данных зарегистрировавшихся на сайте free.navalny.com, которые выразили готовность выйти на акцию протеста в знак поддержки "берлинского пациента", ныне – "покровского узника". Напомним, в марте оставшийся во главе конторы Навального Леонид Волков объявил, что новая акция в поддержку Алексея пройдёт тогда, когда на сайте зарегистрируются как минимум 500 тысяч человек. В первые же дни активность желающих выйти за Алексея зашкаливала, что радовало Леонида. Правда, недолго. Как оказалось, большая часть потенциальных "борцов с режимом" – обычные боты, а накрутка силами специалистов ФБК* проводилась так топорно, что вычислялась на раз. Народ регистрировался по несколько раз (известен случай, когда с одного компьютера зарегистрировались более тысячи как бы желающих), метки регистрировавшихся ставились на необитаемых островах в Арктике, брошенных советских военных городках и базах, а несколько сотен как бы человек зарегистрировались как проживающие в Мавзолее Ленина на Красной площади. Волкову с компанией даже пришлось удалить часть регистраций. С тех пор они начали действовать гораздо более осмотрительно. Но Леонид Волков продолжал уверять всех, что их анонимность гарантирована, а личные данные защищены. Уж он-то, спец в IT-технологиях, в этом понимает, как мало кто. Оказалось, что действительно мало.

Волков подставил полмиллиона сторонников Навального. Но боты не обиделись.

Почти 530 тысяч электронных адресов из базы данных сайта free.navalny.com утекли в свободный доступ. Более того, предполагаемые хакеры сопроводили своё письмо зарегистрированным сторонника Навального издевательской припиской:

Продолжайте участвовать в движухах суперайтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха-ха. А пока мы приступим к деанонимизации почт и скоро узнаем ваши имена, телефоны, адреса.

Возникает законный и резонный вопрос, где именно и в чём соврамши господин Волков со товарищи? Ведь на сайте сейчас отображается число зарегистрировавшихся потенциальных "жертв режима" в 430 тысяч человек с небольшим хвостиком. То есть вроде как до искомых и желанных 500 тысяч, когда надо объявлять дату выхода, надобно набрать ещё тысяч 70 подписей. А в слитой базе данных 530 тысяч адресов электронной почты. Это получается, что Леонид Волков лжёт, занижая число? Навальный, понимаете ли, в узилище, ждёт, надеется и верит, а Волков в это время хозяйничает с донатами за кордоном и приговаривает про себя: "Сиди, Лёша, сиди!" И сам не выходить не хочет, и народ выводить не желает.

Но, как кажется автору этих строк, господин Волков соврамши совсем в другом. Как написали господа хакеры, около 70% зарегистрировавшихся – это боты. То есть реальных людей там не больше 30%. От 430 тысяч 30% – это 130 тысяч человек. От 530 тысяч – 159 тысяч. С учетом того, что даже из реальных подписавшихся на протест, дай Бог, выйдет один-два из десяти, итоговые цифры оказываются совсем не впечатляющие. Даже если выйдет каждый второй (чего, в принципе, не бывает), на круг на всю Россию получается 65–80 тысяч участников. На всю Россию с её 146-миллионным населением. И это больше похоже на реальность и на реальный уровень поддержки блогера-рецидивиста.

Такие итоговые данные – это кошмар для Волкова, провал перед западными кураторами и прекращение финансирования. Вот он и старается, изворачивается, как может, в тщетной надежде, как написала одна московская газета в период торжества демократии в начале 90-х про Моссовет, "оттянуть свой конец". Так ведь и работать придётся пойти рано или поздно. А что умеет господин Волков? Во всяком случае, в айтишники его после этого фиаско на Западе точно не возьмут. Тем более, что господин Волков и тут оказался господином соврамши, гарантируя сторонникам Навального анонимность и безопасность, якобы обеспечив безопасность данных на сайте.

Ни дня без лажи и ни дня без лжи. Господа строители "прекрасной России будущего" опять оказались соврамши. Впрочем, когда было не так, а иначе, вспомнить практически невозможно. Они говорят правду лишь тогда, когда их припирают к стенке. Как того же Волкова в истории с его походами по стриптиз-барам. Набрал Алексей Навальный себе подельничков, пардон, сторонников. Впрочем, а не у него ли они этому научились? Не он ли давал им мастер-классы? "Вы не рефлексируйте, вы распространяйте".

Убогие.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.