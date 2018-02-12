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“То ли канкан, то ли свинг”: В Сети набирает популярность видео с очень необычной лезгинкой
12 февраля 2018, 16:54 • 144 • В мире
В Сети набирает популярность видео с необычной и зажигательной лезгинкой.
“Так лезгинку еще никто не танцевал”, - комментируют пользователи в Сети забавное видео. На кадрах - танцоры в стиле эпохи 1920-1930-х годов отплясывают свинг - модный по тем временам танец. И в нем есть явно элементы канкана, степа, буги-вуги, чарльстона.
Кто-то на видео наложил другой звук - все время звучит задорная лезгинка. И, надо отметить, что видео смотрится в два раза уморительней. Уже сейчас оно набрало почти 4000 просмотров.
Комментаторы лишь гадают: как называются кадры из фильма с веселыми танцами, как, собственно, называется сам танец? И отмечают: “Наши бабушки знали толк в веселье”.
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