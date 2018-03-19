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То густо, то пусто: Что происходило в предвыборных штабах кандидатов в президенты
19 марта 2018, 05:39 • 50 • Политика
Обозреватель "Царьграда" посетила штабы участников президентской гонки
Холодный фронт накрыл центральный регион, будто в попытке остудить электоральные страсти, но не помогло. Градус рос, страсти накалялись, мы могли видеть это во время телевизионных дебатов, наблюдение за которыми дарило целую гамму эмоций. Ну, а теперь у нас есть возможность посетить штабы непосредственных участников дебатов - кандидатов в президенты.
Исключительно по территориальному признаку мы выбрали первым штабом штаб ЛДПР, в котором ничто не напоминает о горячем и эпатажном нраве его лидера, здесь очень тихо. В общей сложности в штабе работают 20-25 представителей СМИ. Журналисты в зале полулежа ожидали результатов выборов.
В штабе кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина значительно оживленней. На пресс-конференции члены партии привычно критиковали предвыборную гонку, условия дебатов и ход голосования. Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ:
Избирательный штаб Путина в этот раз возглавили руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, глава медицинского Центра им. Димы Рогачева Александр Румянцев, а также гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Эти люди олицетворяют главные проекты нашего президент: образование, промышленность и медицину.
Лео Бокерия, главный кардиохирург России:
В штабе Владимира Путина в Гостином дворе настоящий праздник. Здесь на большом экране транслируется концерт, который проходит на Красной площади, а в зале собрались десятки, даже сотни знаменитых людей, и это действительно настоящие звезды: известные актеры, режиссеры, спортсмены, общественные деятели, политики, кого здесь только нет. Настоящие сливки общества и люди, которыми может гордиться страна.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала "Russia Today":
Владимир Машков, актер:
Евгений Ревенко, депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" :
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам:
Вавилова Анна
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