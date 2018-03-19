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То густо, то пусто: Что происходило в предвыборных штабах кандидатов в президенты

19 марта 2018, 05:39  •  50 • Политика
Обозреватель "Царьграда" посетила штабы участников президентской гонки
Холодный фронт накрыл центральный регион, будто в попытке остудить электоральные страсти, но не помогло. Градус рос, страсти накалялись, мы могли видеть это во время телевизионных дебатов, наблюдение за которыми дарило целую гамму эмоций. Ну, а теперь у нас есть возможность посетить штабы непосредственных участников дебатов - кандидатов в президенты.
Исключительно по территориальному признаку мы выбрали первым штабом штаб ЛДПР, в котором ничто не напоминает о горячем и эпатажном нраве его лидера, здесь очень тихо. В общей сложности в штабе работают 20-25 представителей СМИ. Журналисты в зале полулежа ожидали результатов выборов.
В штабе кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина значительно оживленней. На пресс-конференции члены партии привычно критиковали предвыборную гонку, условия дебатов и ход голосования. Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ:
Секретарь избирательной комиссии рассылает письмо (с требованием) развесить на участках в графе, где Грудинин его якобы счета, золото, бриллианты, собственность на Марсе, коттеджи на Луне".
Избирательный штаб Путина в этот раз возглавили руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, глава медицинского Центра им. Димы Рогачева Александр Румянцев, а также гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Эти люди олицетворяют главные проекты нашего президент: образование, промышленность и медицину.
Лео Бокерия, главный кардиохирург России:
В его обращении Федеральному собранию, здравоохранение было выделено особым пунктом, я думаю, что наша задача врачебная, этот аспект все время держать в поле зрения руководства страны, правительства. То, что у нас увеличилась продолжительность жизни очень существенно, это давно известно, но это фактор последних 10-12 лет. Это именно потому, что мы подняли высокотехнологичную помощь".
В штабе Владимира Путина в Гостином дворе настоящий праздник. Здесь на большом экране транслируется концерт, который проходит на Красной площади, а в зале собрались десятки, даже сотни знаменитых людей, и это действительно настоящие звезды: известные актеры, режиссеры, спортсмены, общественные деятели, политики, кого здесь только нет. Настоящие сливки общества и люди, которыми может гордиться страна.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала "Russia Today":
"Я была доверенным лицом Владимира Путина. Я ездила по регионам, участвовала в дебатах, мне было очень интересно. Поскольку я занимаюсь международными, в основном, медийными делами, мне нечасто удается ездить по российским регионам".
Владимир Машков, актер:
Я был в том месте, где родился, я был в Туле. Я был в том месте, где я вырос – в Кемерово, в Новокузнецке, и у меня даже был новый опыт – я участвовал в дебатах. Это было очень познавательно".
Евгений Ревенко, депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" :
"Мы, вместе с партийцами, смогли привлечь на избирательные участки до 11 миллионов человек. Если учесть, что всего в стране 107 миллионов избирателей, то это – больше 10 процентов. Это очень весомый вклад нашей партии в общую избирательную кампанию. Но не только Единая Россия, конечно, трудилась над этим. Колоссальную работу провела Центральная Избирательная Комиссия, все заинтересованные люди, неравнодушные, бизнес национально ориентированный. Все вкладывались в продолжение того вектора развития, который наметил президент".

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам:
В этом результате очень много коллективных усилий. В этом нет никакого сомнения. Да, безусловно, в стране сложилась команда Путина, но эта команда значительно шире, чем те люди, которые могут поместиться в том или ином кабинете или коридоре власти. И мы хотим искренне поздравить президента России с этим блестящим результатом. Это самое главное, что сегодня произошло".
Вавилова Анна

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