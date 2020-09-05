То, что согревает в холода, может и казну погреть

До сих пор актуальна шутка, в которой немалая доля правды. Если на экране бородатый душит бородатого, то, скорее всего, это кино про Россию. Стандартный стереотип западного человека – изображать русских бородатыми. Сколько ему лет – сейчас сказать сложно, но, видимо, немало. Это мы знаем, что Восток – дело тонкое. Может, отчасти потому, что мы Восток и есть. Человек западный тонкостей неймет: Восток – дело дремучее. А борода – его символ. Что-то варварское, отсталое, звериное.

Главный российский западник царь-император Петр I уже на исходе XVII века сообразил: нужно брать ножницы и стричь матушку под корешок по чужому образу и подобию. Чтобы ничего по усам не текло и в бороде не залеживалось. Чтобы лица россиян стали отбрасывать свет, чтоб не терялся и не тонул он в волосатых потемках.

Вернувшись из своего первого путешествия в Европу в столицу (на месте Петербурга еще была борода из кустов, лесов и болот), Петр собрал бояр, принес ножницы и лично сделал с их бородами противоестественное. Тогда это считалось позором: постричь отросшее, что-то вроде публичного снятия крестика или трусов. Некоторые не выдерживали и лезли в петлю. Но реформатор был непреклонен и такую процедуру, которая, видимо, его забавляла, он проделывал не раз. По бородам прошел ропот, и они стали прятаться по теремам и креститься. Безбородоство считалось грехом, таких бородатые священники и благословлять отказывались.

Бояре возвращаются от царя Петра I, остригшего им бороды.

Не знали они, с кем имеют дело. 5 сентября 1698 года тогда еще просто решительный царь установил налог на бороды. Хотите – носите. Но платите. И не ворчите. Раз дремучие не соображают в эстетике, будем бить по тому, в чем они соображают. Был введен специальный жетон – бородовой знак, что данный гражданин за свой непристойный волосяной покров покаялся рублями.

Что ни говори, а Петр, если к чему-то прикапывался, то уже не отступал. Понимал, чем надо подкреплять разумное, доброе, вечное. Поэтому вслед за налогом на бороду – пришел и штраф за нее. В 1705-ом общество уже обязали брить (исключение делалось для священников, монахов и крестьян), особенно в городских условиях и сословиях. Неча тут чуму дремучую на морде носить. Тех, кто не понял, – стали штрафовать. Налог тоже увеличили – соразмерно сословию. Сам налог пережил правление императора и держался аж до 1772 года. Ну к тому времени морда бородатой Руси настолько преобразилась, что она стала лицом гладковыбритой России.

© РИА Новости . Б.Манушин Портрет Петра Первого на коне

Блестели лица достаточно долго, до XIX века, когда Европе надоело скрести рожи. Индивидуальность какое-то время демонстрировали баки и усы. Но в итоге все, согласно закону всемирного тяготения, снова сползло вниз. Оказалось, что естественная мужская растительность на лице не может быть показателем какой-то отсталости. Наоборот. Посмотрите на лучшие умы того времени – каждый первый с бородой.

Эта мода докочевала до революции, когда все старое необходимо было собрать и сбросить с парохода современности. Вместе с оставшимся волосяным укладом глубинки и церкви. Попы стали ходить украдкой, хоронясь за все дома, а крестьянин решительно состриг все имеющееся и засобирался в город. При этом символ вождя с бородкой красовался откуда только можно, но то – вождь. Да и бородка его была совсем другой – ни чета царским.

Бритый двадцатый век твердо приучил к стандартам опрятности, гигиены и запаху пихты. Геологические бороды шестидесятых – скорее походная фишка профессии. Бороды по художественной части – дань классической эстетике. Покровы разного околотворческого – романтическое противопоставление обществу. И все вместе – как символ свободы личности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Мастер в защитной маске работает с клиентом в мужском салоне "Барбершоп BRITVA" в Люберцах

Кто бы мог предположить, что борода, которая символизировала всякое, но в основном это касалось статуса, вдруг в XXI крепко войдет в моду и станет символом… холености. Мамкины юноши прочно ухватились за этот тренд и стали безжалостно волосеть. Мигом воодушевилась та часть мужского общества, которая всегда за сокращение любого вида действий. Они радостно повыкидывали свои станки и неожиданно стали модными. Женщины с пониманием отнеслись к не очень приятным новым ощущениям при поцелуях, ибо понимают жертвы ради моды. Но нашли утешение в новой открывшейся линии мужских подарков, связанных с уходом за нижней частью их рожи.

Поначалу казалось, что этот бзик мимолетный. Но с учетом того, что ныне мода как-то случайно поощряет разного рода виды лени (да-да, женщины, это и вас касается), то, скорее всего, мамкины викинги пришли надолго. Современный Дед Мороз – с бородою из волос. Служители культа теперь легко теряются в толпе студентов.

© РИА Новости / Олег Смыслов Дед Мороз из Великого Устюга на празднике "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске

Те, кто по старинке продолжают прижигать раны после бритья, тихо негодуют – Петра на вас нет. А почему бы не ввести налог на бороду? Хочешь быть модным? Пусть все видят твой бородожетон. Покров будет свидетельствовать не о какой-то мнимой брутальности, а сразу покажет – перед нами, товарищи, гражданин с большой буквы Гэ. Он не просто честный налогоплательщик, но и дополнительный наполнитель казны.

Как это обставить? Да не надо далеко ходить – эпидемиологическая ситуация, требования гигиены, легионы бактерий и вирусов вокруг рта. Угроза окружающим, вид окружающей среды, оскорбление чувств гладких, акции и флешмобы "жизни продавцов пены для бритья тоже имеют значение". Оформить можно. Капельку креатива в проявитель воли. Почему нет: то, что согревает в холода, может погреть и казну.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik