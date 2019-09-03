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То, что Путин прописал: Медикам — больше денег, пациентам — бесплатные лекарства, больницам — капитальный ремонт
03 сентября 2019, 22:54 • 83 • В России
По итогам совещания по модернизации первичного звена здравоохранения Владимир Путин дал правительству и губернаторам поручения.
НАЛОГИ СНИЗИТЬ, НАДБАВКИ ПОДНЯТЬ
Правительству - представить предложения, касающиеся:
- установления ежемесячных допвыплат медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- введения дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсациям медработникам, переехавшим на работу в села в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, на удаленных территориях.
- финансирования за счет федерального бюджета обеспечения лекарствами граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания и получающих медпомощь в амбулаторных условиях;
- снижения налоговой нагрузки на медорганизации первичного звена здравоохранения и их освобождение от налога на имущество и земельного налога.
Доклад: до 1 ноября 2019 г.
ВРАЧАМ - ЕДИНЫЕ ЗАРПЛАТЫ
Правительству - представить предложения о совершенствовании системы оплаты труда медработников, предусмотрев:
- единую структуру зарплаты медработников на всей территории России;
- нормативы минимального должностного оклада медработника;
- единые правила установления надбавок медработникам;
- максимально допустимый уровень совместительства.
Срок - 1 октября 2019 г.
ДАТЬ ЖИЛЬЕ И ИПОТЕКУ
Главам регионов - установить меры соцподдержки медработников, предусмотрев:
- обеспечение их служебным жильем с возможностью передачи в собственность после 10 лет работы;
- приоритетное предоставление земельных участков для строительства, а также ипотеки на льготных условиях;
- предоставление в первоочередном порядке мест детям в детсадах и школах.
Доклад: до 1 декабря 2019 г., далее - один раз в полгода.
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