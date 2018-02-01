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То, что доктор прописал
01 февраля 2018, 19:24 • 239 • Карикатуры
В Минобороны посоветовали американским летчикам, жалующимся на "депрессии и фобии" после встречи с российскими военными самолетами в небе у границ России, просто не летать там.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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