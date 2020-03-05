«То, чем мы гордимся»: Путин рассказал о поддержке талантливой молодёжи в России

Число российских специалистов, которые трудоустраиваются в стране, растёт. Об этом заявил президент Владимир Путин. В качестве примера работы с перспективными руководителями глава государства привёл конкурс «Лидеры России», а с талантливой молодёжью — образовательный центр «Сириус». Путин также отметил, что РФ занимает ведущие позиции в мире в области атомной энергетики, авиастроении и оборонной промышленности.

В последнее время становится всё больше специалистов, которые хотят жить и работать в России, а не уезжать на заработки за границу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью ТАСС.

«Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься. Делаем. Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа», — подчеркнул Путин.

В качестве одного из эффективных инструментов привлечения специалистов президент назвал конкурс «Лидеры России». В ходе него руководители различных сфер и специализаций проходят отбор на нескольких этапах, получая в финале возможность стать участником программы подготовки высшего кадрового резерва.

«Мы просто даём людям возможность потом повысить свои знания и компетенции, но а параллельно, когда с ними работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников. И, действительно, там, знаете, и министры появились, и замминистры, и даже губернаторы, заместители губернаторов. Это очень хороший социальный лифт», — отметил Путин.

Среди участников «Лидеров России» были, в частности, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Амурской области Василий Орлов. Конкурс устраивает автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», учредитель которой — управление делами президента.

Кроме того, Путин ответил на вопрос об образовательном центре «Сириус», который был основан образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе президента. Центр работает круглый год и ежемесячно принимает порядка 800 детей от 10 до 17 лет. Программа длится 24 дня и включает занятия по различным специальностям.

По словам Путина, идея создания этого центра пришла к нему, когда зашла речь об использовании объектов, оставшихся после зимней Олимпиады в Сочи 2014 года. Первоначально президент думал использовать объекты для детского спорта.

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«А потом я подумал: «а почему только для спорта?». У нас ведь есть, ещё с Советского Союза, система специальной подготовки — физико-математические школы, биологические школы, музыкальные училища при консерваториях, балетные училища. То, чем мы гордимся», — пояснил Путин.

Название «Сириус» глава государства предложил в честь одноимённой звезды — самой яркой в ночном небе. «Так предложил назвать, и это название прижилось», — констатировал президент.

«У нас Касперский есть»

Один из вопросов касался американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Журналист спросил, есть ли в России предприниматели, которые могут служить примером.

Путин ответил, что российский предприниматель Евгений Касперский, один из основателей «Лаборатории Касперского», по своей значимости не уступает Маску.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже», — сказал глава государства.

Вместе с тем глава государства напомнил, что у России есть и другие сферы, в которых страна занимает лидирующие позиции. Например, в атомной промышленности.

«Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии. Очень активно развиваются», — сказал Путин, упомянув также успехи в авиационной сфере.

Помимо этого, Путин рассказал, что оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер» и лазерный комплекс «Пересвет» были созданы группами молодых российских учёных.

«У технологического предпринимателя должно быть право на риск»

О развитии российской науки и привлечении к работе в ней молодых специалистов Путин говорил, в частности, в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Так, он привёл данные, согласно которым к середине десятилетия в РФ каждый второй учёный будет моложе 40 лет.

«Я прошу правительство и депутатов Государственной думы ускорить рассмотрение так называемого технологического законодательного пакета. Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных», — говорил Путин.

Помимо этого, президент призвал настроить механизмы господдержки инструментов прямого и венчурного финансирования. По словам Путина, предприниматели, занятые в технологической сфере, должны иметь право на риск.

«У технологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием. Словом, нужно создать такие правовые, финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными компаниями», — подчеркнул глава государства.