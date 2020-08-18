То, чего не покажет NEXTA: "Мирные протестующие" под дулом пистолета вывели водителя и угнали MAZ

Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео, снятое в ночь первых протестов, 10 августа. Тогда, когда ещё не были озвучены официальные данные подсчёта голосов по выборам, "мирный протест" уже разгорался? Подогреваемый воззваниями из Telegram-каналов типа NEXTA.

В МВД уже показали, как были вооружены протестующие, заготовившие для "судной ночи" "коктейли Молотова", булыжники и биты.

Впрочем, как оказалось, у демонстрантов было и оружие.

На записи, представленной СК Белоруссии, запечатлено, как активисты под дулом пистолета выводят водителя грузовика и угоняют авто. Впоследствии этот грузовик использовался в качестве своеобразных баррикад - им перегородили полосы движения.

Как выяснили правоохранители, грузовик MAZ был вызван для эвакуации троллейбуса возле станции метро "Спортивная", но, когда эвакуатор приблизился к месту, на водителя напала группа демонстрантов.

На видео заснято, как мужчине угрожают пистолетом и требуют от него отдать ключи.

На данный момент один из нападавших установлен и задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей других подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, указали в белорусском СК.