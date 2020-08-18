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То, чего не покажет NEXTA: "Мирные протестующие" под дулом пистолета вывели водителя и угнали MAZ

18 августа 2020, 08:40  •  313 • В мире
Протесты, которые начались в Минске в ночь на 10 августа, отнюдь не были мирными, о чём свидетельствует видео, снятое на месте событий, которое не покажет одиозный Telegram-канал NEXTA. Так, на одной из записей запечатлено, как "мирные" активисты под дулом пистолета выводят водителя грузовика и угоняют авто, чтобы им перегородить полосы движения.
Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео, снятое в ночь первых протестов, 10 августа. Тогда, когда ещё не были озвучены официальные данные подсчёта голосов по выборам, "мирный протест" уже разгорался? Подогреваемый воззваниями из Telegram-каналов типа NEXTA.
В МВД уже показали, как были вооружены протестующие, заготовившие для "судной ночи" "коктейли Молотова", булыжники и биты.
Впрочем, как оказалось, у демонстрантов было и оружие.
На записи, представленной СК Белоруссии, запечатлено, как активисты под дулом пистолета выводят водителя грузовика и угоняют авто. Впоследствии этот грузовик использовался в качестве своеобразных баррикад - им перегородили полосы движения.
Как выяснили правоохранители, грузовик MAZ был вызван для эвакуации троллейбуса возле станции метро "Спортивная", но, когда эвакуатор приблизился к месту, на водителя напала группа демонстрантов.
На видео заснято, как мужчине угрожают пистолетом и требуют от него отдать ключи.
На данный момент один из нападавших установлен и задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей других подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, указали в белорусском СК.

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