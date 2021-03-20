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То бублик не тем местом зашёл, то коварный трап: Западный позор президентов

20 марта 2021, 02:30  •  133 • Политика
В Белом доме объяснили падение Байдена на трапе самолёта сильным ветром. В Сети припомнили другие позорные случаи с президентами США.
Президент США Джо Байден, несколько раз упавший на трапе самолёта, чувствует себя хорошо, причиной падения стал сильный ветер, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В связи с этим в Сети припомнили другие позоры американских президентов.
Так предшественник Джо Байдена - Дональд Трамп тоже имел неудачный опыт восхождения по трапу. Он с него, конечно, не падал, но зато прошёлся по нему с приклеившимся к ботинку клочком туалетной бумаги.
It's fun to make fun of people.....tripping? I guess?

At least he didn't have toilet paper on his shoe. pic.twitter.com/HWjFXgbKhe
— NomiMalone (@NomiNumber) March 19, 2021
Не избежал позора на трапе и Барак Обама. С ним инцидент произошёл не во время подъёма, а во время спуска. Правда, в отличие от Байдена, относительно молодой Обама вовремя успел схватиться за поручни и удержал равновесие. Примечательно, что видео инцидента удалили с YouTube, однако в Twitter ещё можно найти оригинальную запись.
Obama Nearly Falls Down Air Force One Stairs #FearOfStairs pic.twitter.com/sSoRoeMKet
— chcki (@_chcki) March 24, 2017
Но, пожалуй, больше всех не повезло президенту США Джорджу Бушу-младшему. Он попал в историю как американский президент, который чуть не умер, подавившись бубликом.
Инцидент произошёл 13 января 2002 года. Буш потерял сознание, потому что подавился бубликом, который жевал, следя по телевизору за матчем по американскому футболу. К счастью для президента США, падение от потери сознания подтолкнуло бублик, и он снова смог дышать.

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