То бублик не тем местом зашёл, то коварный трап: Западный позор президентов

Президент США Джо Байден, несколько раз упавший на трапе самолёта, чувствует себя хорошо, причиной падения стал сильный ветер, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В связи с этим в Сети припомнили другие позоры американских президентов.

Так предшественник Джо Байдена - Дональд Трамп тоже имел неудачный опыт восхождения по трапу. Он с него, конечно, не падал, но зато прошёлся по нему с приклеившимся к ботинку клочком туалетной бумаги.

It's fun to make fun of people.....tripping? I guess?



At least he didn't have toilet paper on his shoe. pic.twitter.com/HWjFXgbKhe