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TNI: учения «Запад–2021» не угрожают Польше, Латвии и Украине

12 сентября 2021, 14:55  •  52 • Война
Москва не планирует пойти войной на Европу, успокаивает американское издание
В связи с началом совместных российско-белорусских военных учений «Запад–2021» в некоторых странах, расположенных по соседству с Россией, опять назревают панические настроения. Американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest успокаивает – никакой опасности не существует.
«Российские вооружённые силы начали манёвры, которые станут одними из самых масштабных военных учений в 2021 году на фоне растущей напряжённости в отношениях с Польшей, Украиной и странами Балтии»,
– сообщает The National Interest (TNI).
Издание поясняет, что «Запад–21» является завершающим этапом четырёхлетнего цикла военных учений «Кавказ–2020», «Центр–2019» и «Восток–2018», в ходе которых проводится проверка боеготовности одного из четырёх военных округов Российской Федерации. В этом году дошла очередь до проверки боеготовности западного военного округа, только и всего, это не значит, что Москва решила захватить страны Балтии, Украину или Польшу, подчёркивает TNI.
Проходить учения будут на 14 учебных полигонах на территории двух стран – России и Белоруссии. В учениях примут участие до 12800 военных обеих стран.
The National Interest ссылается на мнение эксперта по вопросам обороны Майкла Кофмана (Michael Kofman), который уверен, что эти цифры не соответствуют действительности и на самом деле военных намного больше.
Всё дело в Венском документе, согласно которому на учениях с участием более 13 тысяч военных должны присутствовать наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отмечает издание.
«Судя по тому, как проходили учения «Запад–2017», предстоящие учения будут включать развёртывание зенитных ракетных комплексов С-400 для отражения условных ударов крылатых ракет, вылеты ударных вертолётов для уничтожения условных наземных целей, переброску колонн бронетехники и учения по нанесению ударов баллистическими ракетами малой дальности (БРМД) "Искандер-М"»,
– пишет автор статьи младший научный сотрудник Центра национальных интересов, обозреватель по вопросам национальной безопасности издания Марк Эпископос (Mark Episkopos).
Он ссылается на мнение экспертов, которые утверждают, что отработка действий в условиях полномасштабной войны – это не единственная цель учений. По их мнению, акцент будет сделан на отработке действий по подавлению беспорядков в городах, а также на отработке боевых действий против сил НАТО.
Издание отмечает, что накануне начала российско-белорусских учений в Польше, Латвии и на Украине заговорили об угрозе безопасности этих стран. Точно такие же мрачные заявления и панические прогнозы делались накануне учений «Запад–2017», однако дальше прогнозов ничего не последовало. Как тогда, так и сейчас нет никаких признаков, что Москва планирует военную агрессию против какой-то европейской страны, успокаивает Марк Эпископос.
«Учения «Запад–2021» – это, скорее, громкое заявление о стремительно укрепляющихся связях Москвы с Минском в сфере обороны и в других сферах на фоне острого политического кризиса, который пошатнул режим Лукашенко летом 2020 года и который ощущается до сих пор, и ничего более»,
– успокаивает The National Interest, однако вряд ли это поможет и прекратит истерику, поднятую в Польше, Латвии и на Украине.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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