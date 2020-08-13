TNI: пусть страны Балтии защищает Евросоюз

«У США нет никакой необходимости охранять Европу от русских»

«Министр обороны и заместитель премьер-министра Латвии Артис Пабрикс (Artis Pabriks) недавно официально предложил разместить и частично оплатить стоимость пребывания в своей стране американских войск, которые президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии из-за спора с этой страной по поводу объёмов выделяемых на оборону ассигнований. А советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен (Robert O'Brien) заявил, что эти войска необходимо передвинуть поближе к российской границе»,

– пишет американский журнал, публикующий материалы по военно-политической тематике.

Издание отмечает, что больше всего этому обрадовались прибалтийские страны, которые считают, что они находятся на переднем крае «борьбы с Россией». К тому же эти страны очень послушны – несмотря на свою бедность, они ревностно выделяют требуемые средства на содержание военных после того, как в 2004 году их приняли в Североатлантический альянс.

И сегодня в странах Балтии на ротационной основе дислоцируются подразделения стран НАТО, в том числе и американские. Безусловно, размещение этих военных в Прибалтике существенно усиливают оборонительный потенциал этого региона, отмечает TNI.

Автор статьи Харви Сапольски (Harvey M. Sapolsky) не видит ничего странного в том, что Латвия и Литва, узнав о планах США, стали наперебой призывать разместить военный контингент на их территории, даже пообещав оплатить часть расходов, связанных с ротацией. Однако автор уверен, что переброска военных в Восточную Европу вместо возвращения их домой будет большой ошибкой Вашингтона.

«Америка должна быть позади, а не впереди своих союзников. Нехорошо вклиниваться между союзниками и запугивать Россию, играя роль мины-растяжки, взрыв которой может втянуть США в войну. Естественно, Америка с готовностью брала на себя эту роль в годы холодной войны, разместив в Западной Европе более 300 тысяч своих войск, которые защищали континент от советской экспансии. Холодная война завершилась мирно, и сегодня у Евросоюза население в три раза больше, чем у России. Конечно, в одиночку Латвия или Литва не смогут сдержать русских, но есть же Евросоюз»,

– считает автор.

По его мнению, Евросоюз вполне может защитить слабые страны, которые являются членами ЕС. Если же задачу защиты так и будет выполнять Америка, у европейцев не останется никаких стимулов для развития своей обороны, а чем дальше, тем меньше у них желания оплачивать присутствие американских военных на своей территории.

Есть ли у Соединённых Штатов необходимость охранять Европу от русских, задаётся автор вопросом. При том, что сами европейские страны достаточно богаты, сильны и при желании смогут себя защитить. Вот только этого желания у них с каждым годом всё меньше и меньше. А Латвия и даже Польша должны просить о защите не американцев, а, например, французов или немцев, или даже британцев, отмечает The National Interest. Что касается американских военных, то у них нынче и дома слишком много дел, и никто из Европы не приедет помогать Америке.

«Если американские войска уйдут из Европы (а они должны это сделать), то европейцы останутся друзьями и союзниками США, так как Америка является для них лучшей страховкой с учётом того, что в прошлом столетии она трижды спасала европейцев. На сей раз США следует лишь наблюдать с расстояния, не совершая глупостей»,

– делает вывод Харви Сапольски.