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Тлеют пни и торфяники: Близ Чернобыля появились новые очаги
17 апреля 2020, 16:10 • 111 • В мире
В Чернобыле зафиксированы новые очаги тления древесины. Как сообщили в ГСЧС Украины, новые очаги тления не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.
На Украине зафиксировали новые очаги тления возле Чернобыльской АЭС. Ранее сообщалось, что на месте удалось ликвидировать масштабный пожар. Сейчас специалисты ликвидируют очаги тления.
Однако работа усложняется сильным ветром. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сейчас наблюдается тление поваленных деревьев, пней, торфяников.
При этом угроз для критических объектов - "Укрытие", "Вектор" и других - нет.
Отмечается, что, несмотря на опасение, что дым из Чернобыля может достичь Киева, радиационный фон по украинской столице и области, добавили в ГСЧС, также нормальный и не выше естественных фоновых значений.
Напомним, что пожар в зоне отчуждения вспыхнул в начале апреля. За это время сгорели 12 сёл, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году. Возгорание пошло на спад после дождей, которые начались вечером 13 апреля.
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