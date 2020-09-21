Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / Политика

"Ткнуть мордой в лужу": Москве дали совет борьбы против лжи Запада

21 сентября 2020, 23:15  •  69 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия должна указывать на каждое неправдивое слово в свой адрес, которое раздается из уст иностранных лидеров
Россия должна жестче отвечать на атаки со стороны западных политиков в ходе идущей сейчас "гибридной войны". Такой совет дал известный израильский военный эксперт Яков Кедми. В качестве хорошего примера, как нужно действовать, он привел опыт своей страны.
Власти Израиля, отметил специалист, столкнувшись с направленной против него пропагандистской машиной западных медиа, пригрозили иностранным изданиям лишением аккредитаций. Впрочем, подобная тактика вряд ли будет успешной в России, считает Кедми. По его мнению, для решения проблемы российскому руководству необходимо разработать более масштабный, качественный и жесткий план.
Он призвал Москву прямо указывать на те лживые заявления, которые произносят в своих речах западные лидеры. Это вынудит иностранных политиков быть осторожнее в высказываниях.
"Надо ткнуть котенка мордой в лужу. Каждый раз, не пропуская ни одного факта, без снисхождения к какому-либо слову неправды", – пояснил эксперт.
Кедми убежден, что если РФ начнет акцентировать внимание общества на вранье, которое звучит из уст канцлера ФРГ Ангелы Меркель или премьера Великобритании Бориса Джонсона, тогда те будут подбирать выражения, касаясь темы нашей страны. Москве нужно предавать огласке ложь по самому широкому кругу вопросов, в том числе из сферы жизни тех государств, политики которых что-то произносят о России.
Это будет бить по их престижу, который является для них "самой чувствительной точкой", цитирует РИА ФАН экс-руководителя израильской разведки.
Ранее в эфире программы "Соловьев Live" на ютуб-канале Кедми, комментируя резолюцию Европарламента о возможных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального и событий в Белоруссии, назвал евродепутатов "подонками и преступниками". По его словам, после того как они уравняли нашу страну с Третьим рейхом, "у них нет морального права кого-то осуждать". Дальнейшее же общение РФ с Брюсселем эксперт счел унижением и неуважением к памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба
21 сентября 2020, 09:30
Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакались от подарка"
21 сентября 2020, 00:20
"Создатель "Новичка" погорел: Он никогда не имел отношения к созданию яда и бежал в США в 90-х
21 сентября 2020, 12:15
Украина озвучила шаги по возвращению Крыма и Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово ...
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и с...
21 сентября 2020, 09:30
Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакалис...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
16 сентября 2020, 23:10
9 вопросов по Навальному попали в точку: В России узнали о болезненной реакции ЕС
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.