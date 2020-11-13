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Ткнули пальцем в небо, а попали в собак: Учёные предложили социально дистанцировать животных

13 ноября 2020, 12:50  •  83 • В мире
Швейцарские учёные думали, как ещё может передаваться коронавирус. Ткнули пальцем в небо, а попали в собак. Они считают, что нужно заставить животных на прогулке соблюдать социальную дистанцию.
Швейцарские вирусологи и ветеринары считают, что на прогулках не следует давать собакам общаться друг с другом, чтобы свести к нулю риск заражения COVID-19. По мнению ветеринара из частной клиники Иоганна Кауфманна, человек может подцепить вирус с совершенно любой поверхности. Почему бы такой поверхностью не быть шерсти животных и, например, выделениям из носа пса. Вероятность наличия SARS-CoV-2 там есть, пишет издание 20 Minuten.
О важности соблюдения социальной дистанции у собак сообщил и вирусолог Бернского университета Фолькер Тиль. Он считает, что держать животных на расстоянии во время пандемии вполне разумно.
"Такая мера позволяет свести к минимуму вероятность того, что домашнее животное заразит хозяина или другое животное", - объясняет он.
Вот так швейцарские специалисты ткнули пальцем в небо, а попали в собак. К слову, в статье говорится, что нет ни единого убедительного доказательства передачи COVID-19 от домашних животных их хозяевам.

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