Ткнули пальцем в небо, а попали в собак: Учёные предложили социально дистанцировать животных

Швейцарские вирусологи и ветеринары считают, что на прогулках не следует давать собакам общаться друг с другом, чтобы свести к нулю риск заражения COVID-19. По мнению ветеринара из частной клиники Иоганна Кауфманна, человек может подцепить вирус с совершенно любой поверхности. Почему бы такой поверхностью не быть шерсти животных и, например, выделениям из носа пса. Вероятность наличия SARS-CoV-2 там есть, пишет издание 20 Minuten.

О важности соблюдения социальной дистанции у собак сообщил и вирусолог Бернского университета Фолькер Тиль. Он считает, что держать животных на расстоянии во время пандемии вполне разумно.

"Такая мера позволяет свести к минимуму вероятность того, что домашнее животное заразит хозяина или другое животное", - объясняет он.

Вот так швейцарские специалисты ткнули пальцем в небо, а попали в собак. К слову, в статье говорится, что нет ни единого убедительного доказательства передачи COVID-19 от домашних животных их хозяевам.