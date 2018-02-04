Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"

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ЛОНДОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Великобритания может начать терять статус "убежища для богатых", если станет следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов. Об этом заявил вечером в субботу в Лондоне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов.

Комментируя по просьбе ТАСС объявленную властями Великобритании борьбу с владельцами нелегально приобретенных британских активов, бизнес-омбудсмен заметил, что "такой факт отношения к резидентам страны - это очень нехороший сигнал". "Это говорит о том, что уже политическое руководство Англии начинает играть совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть оно будет терять вот этот статус убежища для богатых", - заявил он.

По словам Титова, "Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран".

"В Великобритании, - напомнил российский правозащитник, - вы никогда не должны были декларировать доходы, которые вы получали за пределами Соединенного Королевства. Вы могли сюда привозить сколько угодно денег, если у вас не было британского подданства и вы не являлись налоговым резидентом. Но налоги вы платили только с тех денег, которые вы заработали в Великобритании". И если британские власти теперь начинают проверять источники средств для покупки активов в королевстве, то, как заметил Титов, "это значит, что они начинают кардинально менять свое законодательство".

Российский омбудсмен напомнил, что многие россияне осели в Лондоне еще в 1990-е годы и уже в ту пору стали приобретать там недвижимость. В качестве примера Титов привел фрагмент своей собственной биографии, когда он сам жил в британской столице в течение восьми лет (с 1989 по 1997 год). "И я начинал здесь свою карьеру в 1989 году, если бы они сейчас пришли и спросили, как я купил свою первую квартиру на окраинах Лондона, что бы я им сказал? Конечно, я уже не помню, как все это подтвердить бумагами", - заметил бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, некоторые предприниматели, скрывающиеся в Великобритании от российского правосудия и чьи дела возможно подвергнуть пересмотру, изъявили желание вернуться на родину. Список с их именами, отметил бизнес-омбудсмен, передан президенту РФ Владимиру Путину.

"Он [список] находится у президента", - рассказал Титов, который еще ранее заявлял о том, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Титов не стал сообщать фамилии бизнесменов, находящихся в этом перечне, но дал понять, что их там более десятка. Он также добавил, что "пока список окончательно не сформирован, потому что продолжают поступать обращения".

По словам правозащитника, дела фигурантов списка очень похожи: все они "успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения". Далее обычно против них заводится уголовное дело, затем оно приостанавливается и обвиняемых объявляют в розыск. "Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть", - заметил Титов.

Он также сообщил о том, что в шести зарубежных странах, в том числе в Великобритании, открылись пункты по приему таких обращений и оказанию содействия тем предпринимателям, которые желают уладить свои отношения с Россией. "Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, как обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним", - сказал Титов. Он также пояснил, что такой пункт - "это не здание офиса, это просто человек, который на общественных началах начинает нам помогать".

По утверждению омбудсмена, первый шаг на пути разрешения проблемы состоит в том, чтобы информировать о ней российские власти. "Мы надеемся, что некоторые дела просто закроют, они будут изъяты из розыска", - заметил Титов, добавив при этом, что все же для урегулирования части дел необходимо будет найти чисто юридический путь разрешения проблемы. "Сейчас мы чувствуем, что на Кипре может состояться решение вопроса: человек, который сейчас там находится, может быть, вернется", - сообщил он в качестве примера решения вопроса в результате не политического, а правового решения. "Мы считаем, что должны быть закрыты прежде всего юридические дела", - подчеркнул омбудсмен.

Если в рамках юридического процесса встанет вопрос о компенсации нанесенного ущерба, по многим статьям право на такой инструмент разрешения ситуации предусматривается, указал Титов.