Титов попросил Путина поднять цены на алкоголь

Экс-кандидат в президенты принес президенту доклад уполномоченного президента по защите прав предпринимателей — так можно было бы описать встречу Владимира Путина с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Омбудсмен принес главе государства увесистый том - ежегодный отчет под названием "Книга жалоб и предложений российского бизнеса", Титов рассказал, что по итогам прошлого года число обращений предпринимателей увеличилось на 23%.

- Социологические исследования демонстрируют, что ситуация пока остается сложной, - заявил он. - Но есть позитивные изменения, например в области уголовных преследований, темпы роста которых несколько снизились, но пока говорить о том, что проблема решена мы не можем. Растет административное давление на бизнес, хотя наши опросы показывают, что коррупции становится меньше, растет прозрачность государственных процедур.

Среди предложений, с которыми пришел Титов были и касающиеся узкого круга бизнесменов, и широких народных масс. Так, например, он предложил поднять минимальные цены на алкоголь для роста рентабельности предприятий.

«Существующие минимальные розничные цены на крепкую алкогольную продукцию фактически легализируют контрафактную и криминальную продукцию, так как ни одно легальное предприятие сегодня не может даже уложиться в себестоимость данных минимальных цен, не говоря уже о минимальной доходности, - говорится в докладе. - Решение - утвердить новые минимальные цены на крепкую алкогольную продукцию, исходя из экономических реалий, стоимости сырья и комплектующих»

- Созданию огромного теневого рынка, растущего с каждым днем и угрожающего не только здоровью, но и жизни людей, способствует и запрет на продажу алкоголя через интернет, - заметил Титов, предложив разрешить онлайн-торговлю вином. - Интернет-торговля всеми видами товаров, включая алкогольную продукцию, - это реалии уже сегодняшнего дня во всем мире, включая Россию. Бороться с нелегальным рынком в этой области одними силовыми методами невозможно.