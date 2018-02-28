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Титов и Явлинский не явились на первые теледебаты кандидатов в президенты

28 февраля 2018, 00:09  •  67 • Политика
На первые теледебаты пришли пятеро из семи кандидатов в президенты России, Бориса Титова и Григория Явлинского представили их доверенные лица.
На федеральном телевидении стартовали предвыборные дебаты кандидатов в президенты России. В дебатах, транслируемых всеми федеральными каналами, участвуют сразу семь из восьми зарегистрированных кандидатов в президенты.
Владимир Путин, напомним, отказался участвовать в дебатах. На первые дебаты в студию пришли кандидаты в президенты, по списку - Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Максим Сурайкин.
Кроме того, Бориса Титова и Григория Явлинского представляют их доверенные лица - Евгений Тарло и Алексей Арбатов. Темой первых теледебатов стали вопросы укрепления обороноспособности страны.

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