Титан ростом 2,4 метра, говорящий на 6 языках: СМИ узнали правду о "телохранителе" короля Бахрейна

Огромный робот, которого видели сопровождающим короля Бахрейна, на самом деле вовсе не его охранник, как подумали многие. Дело в том, что один из офицеров IAS поделился роликом, в котором видно, что по переполненной арене идёт человек, а за ним следует робот. История с "охранником" монарха тут же стала обрастать подробностями - якобы он говорит на шести языках, а в его руки вмонтированы пулемёты.

Оказалось, что всё происходило ещё в феврале 2019 года на международной выставке безопасности ОАЭ в Абу-Даби. Робот, разработанный британской компанией Cyberstein, был призван развлекать публику: одетый в военную форму, он ходил между гостей выставки и приветствовал их на английском и арабском языках.

О новинке известно, что это даже не робот, а управляемый экзоскелет - внутри сидит человек. Рост Титана - так зовут устройство - действительно составляет 240 см, а весит он 60 кг. Разработчик позиционирует его как первого в мире коммерческого развлекательного "робота".