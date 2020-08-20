Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Главная / В мире

Титан ростом 2,4 метра, говорящий на 6 языках: СМИ узнали правду о "телохранителе" короля Бахрейна

20 августа 2020, 17:30  •  51 • В мире
Несколько дней назад в Сети стало вирусным видео, на котором показан фантастический робот, якобы являющийся "телохранителем" короля Бахрейна и говорящий на шести языках. Оказалось, что машина ростом 2,4 метра - это вовсе не робот, а управляемый экзоскелет, и к королю Хамаду ибн Исе Аль Халифе не имеет никакого отношения.
Огромный робот, которого видели сопровождающим короля Бахрейна, на самом деле вовсе не его охранник, как подумали многие. Дело в том, что один из офицеров IAS поделился роликом, в котором видно, что по переполненной арене идёт человек, а за ним следует робот. История с "охранником" монарха тут же стала обрастать подробностями - якобы он говорит на шести языках, а в его руки вмонтированы пулемёты.
Оказалось, что всё происходило ещё в феврале 2019 года на международной выставке безопасности ОАЭ в Абу-Даби. Робот, разработанный британской компанией Cyberstein, был призван развлекать публику: одетый в военную форму, он ходил между гостей выставки и приветствовал их на английском и арабском языках.
О новинке известно, что это даже не робот, а управляемый экзоскелет - внутри сидит человек. Рост Титана - так зовут устройство - действительно составляет 240 см, а весит он 60 кг. Разработчик позиционирует его как первого в мире коммерческого развлекательного "робота".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 08:20
Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился
19 августа 2020, 19:30
Смерть русского генерала на совести ЦРУ? "Турки косо смотрят на нас"
19 августа 2020, 13:05
WarGonzo указал на странность в смерти русского генерала в Сирии: "Всё не так просто"
20 августа 2020, 01:50
«Подтверждение вмешательства»: в МИД России прокомментировали намерение Литвы ввести санкции против Лукашенко
19 августа 2020, 23:10
У жителей обеих Америк пошатнулось психическое здоровье. Виноват COVID
20 августа 2020, 02:50
До старта год: Американцы решили разориться на собственное "Евровидение"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
15 августа 2020, 18:20
Не бей лежачего и внезапный спонсор протестов: Чем удивили провокаторы в Минске?
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
17 августа 2020, 23:30
Пробитые головы и зубы: Силовики Белоруссии показали неудобное провокаторам видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.