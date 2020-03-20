Титан музыки. К 100-летию Георга Отса • 7 • Аналитика

Век назад на свет появился один из будущих великих артистов Советского Союза, певец и актер Георг Карлович (Каарелович) Отс. Он стал символом той великой эпохи, когда граждане СССР жили в едином государстве, когда не было межнациональных конфликтов, когда чтили память героев Великой Отечественной войны, а из репродукторов на всю огромную страну звучали классические произведения и эстрада высочайшего качества.



Ранние годы

Будущий артист родился 21 марта 1920 года в Петрограде. Его отец Карл (Каарел) Отс, эстонец по национальности, обладал талантом оперного певца, однако пробился на сцену далеко не сразу — сначала ему пришлось поработать телеграфистом на железной дороге; мать — учительница по имени Лидия. О том, как назвать мальчика, родители особо не размышляли — родился в Георгиевской больнице, назвали Георгом. Вскоре семья переехала в Таллин.







Карлу Отсу удалось стать профессиональным певцом в театре «Эстония». Его сын рос в атмосфере музыки. Когда в первом классе учительница попросила мальчика исполнить детские песенки, он спел арию Каварадоси из оперы «Тоска» на итальянском языке. Конечно, музыка и театр в его жизни присутствовали постоянно, но даже больше музыки его привлекал спорт. Юный Георг занимался фехтованием, баскетболом, особых успехов достиг в плавании — дважды становился чемпионом Эстонии в этом виде спорта.



Карл Отс не находил в сыне достаточного таланта, чтобы рекомендовать ему пойти по отцовским стопам и стать певцом. Напротив, он считал, что Георг должен получить более «солидную» профессию. На учебу в университете не было достаточно денег. В 1939 году юноша пошел в военное училище (это было бесплатно), где проучился год. В 1940 году в Эстонии была провозглашена советская власть, республика стала частью СССР. Это дало новые возможности многим молодым людям. Георг поступил в Таллинский технический институт. Его привлекала профессия архитектора и, возможно, он бы достиг успехов на этом поприще, но…



Смертельная опасность

Грозовой 1941 год круто изменил жизнь каждого человека в стране…



Георга призвали в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В августе 1941 года призывников вместе с ранеными солдатами и тысячами мирных граждан отправили морем из Таллина (к которому уже вплотную приближался враг) в Ленинград. Отс находился на пароходе «Сибирь». Во время перехода фашисты атаковали караван судов с воздуха. Пострадала и «Сибирь»: пароход загорелся.



В шлюпки грузили раненых. У Отса был спасательный пояс, но он отдал его поляку — товарищу по несчастью. В воде схватился за какое-то бревно, но потом и это нехитрое средство спасения уступил другому человеку. Сам понадеялся на отличное умение плавать. Но волны были огромными, вода — очень холодной, а с воздуха продолжались фашистские бомбардировки.



Родители Отса получили известие о гибели сына. Молодая жена Георга, Марго, сочтя себя свободной, впоследствии закрутила роман с одним из оккупантов и после освобождения Эстонии бежала с ним в Канаду.



…Один из матросов советского минного тральщика, находившегося в Финском заливе, заметил измученного борьбой с волнами юношу и поднял его на борт. Он не знал, что спасает человека, которого через несколько лет узнает вся страна.



Так начинался творческий путь

Военнослужащего Георга Отса направили в строительный батальон, на станцию Зырянка, примерно в 200 км от Челябинска. Сначала служба состояла в работах на лесозаготовке. Вскоре, после окончания краткосрочных курсов, юноша был назначен командиром взвода противотанковой артиллерии в звании младшего лейтенанта. В конце января 1942 года поехал непосредственно на фронт. Но повоевать не пришлось.



В это время режиссеры Каарел Ирд и Прийд Пылдроос создавали ансамбли для выступлений перед бойцами РККА на фронтах и в госпиталях. На одной из железнодорожных станций путь этих эстонских артистов и части, в которой служил Отс, пересеклись. Ирду и Пылдроосу нужны были талантливые ребята. Они решили, что сын оперного певца Карла Отса будет отличной находкой для ансамбля, и попросили познакомить с ним.



Сам Георг поначалу поскромничал, сказав, что петь не умеет. Волновало, что скажут сослуживцы. В одном из интервью он потом вспоминал, что поначалу даже обиделся на такое предложение. Но его убедили, что песня — тоже оружие. Вопрос с переводом был решен, и Отс отбыл в Ярославль, где и формировались ансамбли. Далее были многочисленные выступления перед солдатами по разным городам и весям — сначала он пел в хоре, потом стал солистом. Там же он познакомился со своей будущей второй женой — танцовщицей Астой Саар.



После войны

Весной 1944 года в Таллине, еще оккупированном врагами, один знакомый сообщил Карлу Отсу, что слышал по радио голос его сына. Тот не поверил — он считал своего первенца давно погибшим, да и не способным к пению. Но вскоре сомнения развеялись: осенью Таллин был освобожден. Георг вернулся на родину (ансамбль к тому времени расформировали).







Затем Отс-младший трудился в театре «Эстония», сильно пострадавшем от врагов, но быстро восстановленном. Учился в Таллинском музыкальном училище (окончил его за два года вместо четырех), затем в консерватории.



Отец, который ранее не желал признавать талант сына, вынужден был согласиться, что тот научился мастерски владеть голосом. Неоднократно они выступали вместе вместе — тенор Карла отлично сочетался с баритоном Георга.



Сначала Георгу приходилось петь в хоре театра. Получить первую весомую роль помог случай. Во время постановки оперы Чайковского «Евгений Онегин» заболел артист, который должен был исполнять партию Зарецкого, и Отса попросили подменить его. Через несколько лет он станет одним из лучших «Онегиных» Советского Союза. В 1950 году получил Сталинскую премию второй степени за роль главного пушкинского героя.



Еще через два года Отс удостоился Сталинской премии третьей степени за актерскую работу. Он снялся в фильме «Свет в Коорди» в роли главного героя Пауля Рунге. Этот фильм — в духе того времени: в послевоенной Эстонии создаются колхозы, однако новой жизни противодействуют банды. Герой, сыгранный Отсом — бывший батрак, солдат, вернувшийся с войны, народный заступник, противостоящий убийцам и поджигателям. Во время съемок фильма была сцена, где главный герой должен вспахать землю. Для этого пригласили дублера. Но Отс возмутился: «Как это я буду петь о работе, а работать будет другой?» и сам взялся пахать.



Георг Карлович пел в классических операх: «Травиата», «Дон Жуан», «Фауст», «Отелло», «Борис Годунов», «Кармен», «Паяцы», «Аида» и многих других, а также в операх советских композиторов, посвященных Великой Отечественной войне: «Молодая гвардия» и «Повесть о настоящем человеке». Его талант также проявился в опереттах: «Вольный ветер», «Баядера», «Марица» и др. Но если говорить о самых ярких его партиях — это, пожалуй, опера «Демон» А.Г Рубинштейна и оперетта «Принцесса цирка» («Мистер Икс») И. Кальмана. По ним были сняты фильмы, и именно фильм «Мистер Икс» принес Отсу всесоюзную славу. Впрочем, сам он был недоволен этой своей работой, но даже такой великий певец, как М. Магомаев, не решился петь арию Мистера Икс после Отса.



Помимо партий в операх и опереттах, артист исполнял немало военных и лирических песен. Эти песни звучат до сих пор. К примеру, пронзительная «Эх, дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина) — те самые фронтовые пути, на которых некогда даже погоревать по убитому другу, так как «дорога дальше мчится, пылится, клубится». Или «Бухенвальдский набат» (муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева) с его призывом ко всему человечеству: «Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите мир!» А песню «Хотят ли русские войны?» (муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко) он спел на пяти языках. Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?



Невозможно перечислить все песни, исполненные Отсом. Вот только некоторые: «Не могу я тебе в день рождения...», «Сормовская лирическая», «Черное море мое», «Севастопольский вальс», «Я люблю тебя, жизнь», «Услышь меня, хорошая», «Город над вольной Невой»… Их знала и любила вся страна. Многие советские песни, а также русские романсы он пел на эстонском и на финском языках.



Борьба со смертью

…Тем временем в личной жизни Г. Отса наступили перемены. В 1964 году с ним развелась его супруга Аста. Женщина с цыганской кровью не могла смириться с тем, что она оставалась всего лишь танцовщицей кордебалета, а супруг стал известен не только в СССР, но и далеко за рубежом. Брак, в котором были рождены сын и дочь, а также усыновлены еще двое детей, после двадцати лет распался. Георг женился на одной из первых советских манекенщиц, Илоне. Она бросила карьеру и посвятила свою жизнь семье. В этом браке родилась дочь Марианна. Но, к сожалению, вырастить ее отец не успел.



В 1972 году артисту стало плохо прямо во время спектакля. Его и ранее мучили сильные головные боли, но он скрывал их от публики. Диагноз был страшным — злокачественная опухоль мозга.



Далее в течение трех лет шла борьба со смертью. Георг Отс держался очень мужественно. За это время он перенес восемь тяжелых операций. Может быть, лечение могло быть более радикальным, возможно, он прожил бы дольше, если бы отказался от работы. Но страшнее смерти для него были потеря голоса и уход со сцены.



Отс сделал свой выбор — решил все оставшееся время посвятить искусству и успеть сделать как можно больше. Шутил, что может теперь без грима исполнять роль Риголетто в одноименной опере. На последних концертах выходил на сцену в черных очках — иначе нельзя было скрыть следов от операций. Приходилось часто отлучаться за кулисы, где ему делали укол обезболивающего препарата. Певец стремился к тому, чтобы зрители и слушатели не догадывалась о его страданиях.



Георг Карлович мечтал закончить работу над постановкой оперы «Дон Джованни». На одной из последних репетиций сказал коллегам: «Следуйте за музыкой Моцарта». Последний публичный концерт Отса состоялся 16 января 1975 года. А спеть в последний раз ему довелось перед врачами и медсестрами, готовившими его к очередной операции.



5 сентября 1975 года спектакль, шедший в театре «Эстония», внезапно прервался. Было объявлено о смерти народного артиста СССР. Ему было 55 лет. Хоронить его вышел практически весь Таллин.



Иные времена

К сожалению, настали иные времена. В постсоветской Эстонии имя Георга Отса поначалу пытались вычеркнуть из истории, предать забвению. Его объявили «агентом НКВД», «пособником оккупантов», «кремлевским соловьем». Однако впоследствии выяснилось, что среди эстонских деятелей культуры другой фигуры такого масштаба попросту не найти. И забвение сменилось полупризнанием.



Внешне это, конечно, выглядит как настоящее признание — и улицу назвали его именем, и отель на воспетом им острове Сааремаа, и фильм «Георг» сняли. Были запланированы мероприятия в честь его юбилея (правда, по понятной причине отменены).



Но на деле далеко не все песни, спетые Георгом Отсом, могут звучать в современной Эстонии, многие из них запрещены, так как они слишком советские, коммунистические. Памятник артисту эстонские власти обещали возвести перед театром «Эстония» еще к 90-летию, затем к 100-летию, но он до сих пор не появился.



Современные биографы пишут, что, мол, Отс не был советским, а «приспосабливался» и «выживал», как все эстонцы. Правда, такие сентенции выглядят как приспособленчество со стороны их авторов — иначе как выжить в «молодой европейской демократии», если не пинать советское прошлое и не выставлять советских деятелей культуры в качестве чуть ли не жертв «режима»? Что будет, если боевики не выполнят требований ВС РФ и не уйдут с трассы М4: размышления



Лучше обратиться к словам самого Георга Карловича:



Певец может быть на сцене суровым, мужественным, нежным, лиричным, но он никогда не смеет быть фальшивым.

Это — лучший ответ тем, кто сперва пытался представить Отса как «кремлевского агента», а потом — как «приспосабливающегося». Да, он, когда было надо, пошел в Красную армию бороться с фашистами. Да, пел советские патриотические песни, и ни одна из его песен не была исполнена фальшиво. Да, конечно, на русском языке. Да, он был сыном своего времени, своей эпохи и своей великой страны. Эти факты крайне неудобны для эстонских шовинистов, которые до сих пор относятся к великому артисту враждебно.



Но не лучше ли выкинуть этот бессмысленный шовинизм на историческую помойку? И послушать в исполнении Георга Отса «Бухенвальдьский набат» и «Хотят ли русские войны?» Век назад на свет появился один из будущих великих артистов Советского Союза, певец и актер Георг Карлович (Каарелович) Отс. Он стал символом той великой эпохи, когда граждане СССР жили в едином государстве, когда не было межнациональных конфликтов, когда чтили память героев Великой Отечественной войны, а из репродукторов на всю огромную страну звучали классические произведения и эстрада высочайшего качества.Будущий артист родился 21 марта 1920 года в Петрограде. Его отец Карл (Каарел) Отс, эстонец по национальности, обладал талантом оперного певца, однако пробился на сцену далеко не сразу — сначала ему пришлось поработать телеграфистом на железной дороге; мать — учительница по имени Лидия. О том, как назвать мальчика, родители особо не размышляли — родился в Георгиевской больнице, назвали Георгом. Вскоре семья переехала в Таллин.Карлу Отсу удалось стать профессиональным певцом в театре «Эстония». Его сын рос в атмосфере музыки. Когда в первом классе учительница попросила мальчика исполнить детские песенки, он спел арию Каварадоси из оперы «Тоска» на итальянском языке. Конечно, музыка и театр в его жизни присутствовали постоянно, но даже больше музыки его привлекал спорт. Юный Георг занимался фехтованием, баскетболом, особых успехов достиг в плавании — дважды становился чемпионом Эстонии в этом виде спорта.Карл Отс не находил в сыне достаточного таланта, чтобы рекомендовать ему пойти по отцовским стопам и стать певцом. Напротив, он считал, что Георг должен получить более «солидную» профессию. На учебу в университете не было достаточно денег. В 1939 году юноша пошел в военное училище (это было бесплатно), где проучился год. В 1940 году в Эстонии была провозглашена советская власть, республика стала частью СССР. Это дало новые возможности многим молодым людям. Георг поступил в Таллинский технический институт. Его привлекала профессия архитектора и, возможно, он бы достиг успехов на этом поприще, но…Грозовой 1941 год круто изменил жизнь каждого человека в стране…Георга призвали в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В августе 1941 года призывников вместе с ранеными солдатами и тысячами мирных граждан отправили морем из Таллина (к которому уже вплотную приближался враг) в Ленинград. Отс находился на пароходе «Сибирь». Во время перехода фашисты атаковали караван судов с воздуха. Пострадала и «Сибирь»: пароход загорелся.В шлюпки грузили раненых. У Отса был спасательный пояс, но он отдал его поляку — товарищу по несчастью. В воде схватился за какое-то бревно, но потом и это нехитрое средство спасения уступил другому человеку. Сам понадеялся на отличное умение плавать. Но волны были огромными, вода — очень холодной, а с воздуха продолжались фашистские бомбардировки.Родители Отса получили известие о гибели сына. Молодая жена Георга, Марго, сочтя себя свободной, впоследствии закрутила роман с одним из оккупантов и после освобождения Эстонии бежала с ним в Канаду.…Один из матросов советского минного тральщика, находившегося в Финском заливе, заметил измученного борьбой с волнами юношу и поднял его на борт. Он не знал, что спасает человека, которого через несколько лет узнает вся страна.Военнослужащего Георга Отса направили в строительный батальон, на станцию Зырянка, примерно в 200 км от Челябинска. Сначала служба состояла в работах на лесозаготовке. Вскоре, после окончания краткосрочных курсов, юноша был назначен командиром взвода противотанковой артиллерии в звании младшего лейтенанта. В конце января 1942 года поехал непосредственно на фронт. Но повоевать не пришлось.В это время режиссеры Каарел Ирд и Прийд Пылдроос создавали ансамбли для выступлений перед бойцами РККА на фронтах и в госпиталях. На одной из железнодорожных станций путь этих эстонских артистов и части, в которой служил Отс, пересеклись. Ирду и Пылдроосу нужны были талантливые ребята. Они решили, что сын оперного певца Карла Отса будет отличной находкой для ансамбля, и попросили познакомить с ним.Сам Георг поначалу поскромничал, сказав, что петь не умеет. Волновало, что скажут сослуживцы. В одном из интервью он потом вспоминал, что поначалу даже обиделся на такое предложение. Но его убедили, что песня — тоже оружие. Вопрос с переводом был решен, и Отс отбыл в Ярославль, где и формировались ансамбли. Далее были многочисленные выступления перед солдатами по разным городам и весям — сначала он пел в хоре, потом стал солистом. Там же он познакомился со своей будущей второй женой — танцовщицей Астой Саар.Весной 1944 года в Таллине, еще оккупированном врагами, один знакомый сообщил Карлу Отсу, что слышал по радио голос его сына. Тот не поверил — он считал своего первенца давно погибшим, да и не способным к пению. Но вскоре сомнения развеялись: осенью Таллин был освобожден. Георг вернулся на родину (ансамбль к тому времени расформировали).Затем Отс-младший трудился в театре «Эстония», сильно пострадавшем от врагов, но быстро восстановленном. Учился в Таллинском музыкальном училище (окончил его за два года вместо четырех), затем в консерватории.Отец, который ранее не желал признавать талант сына, вынужден был согласиться, что тот научился мастерски владеть голосом. Неоднократно они выступали вместе вместе — тенор Карла отлично сочетался с баритоном Георга.Сначала Георгу приходилось петь в хоре театра. Получить первую весомую роль помог случай. Во время постановки оперы Чайковского «Евгений Онегин» заболел артист, который должен был исполнять партию Зарецкого, и Отса попросили подменить его. Через несколько лет он станет одним из лучших «Онегиных» Советского Союза. В 1950 году получил Сталинскую премию второй степени за роль главного пушкинского героя.Еще через два года Отс удостоился Сталинской премии третьей степени за актерскую работу. Он снялся в фильме «Свет в Коорди» в роли главного героя Пауля Рунге. Этот фильм — в духе того времени: в послевоенной Эстонии создаются колхозы, однако новой жизни противодействуют банды. Герой, сыгранный Отсом — бывший батрак, солдат, вернувшийся с войны, народный заступник, противостоящий убийцам и поджигателям. Во время съемок фильма была сцена, где главный герой должен вспахать землю. Для этого пригласили дублера. Но Отс возмутился: «Как это я буду петь о работе, а работать будет другой?» и сам взялся пахать.Георг Карлович пел в классических операх: «Травиата», «Дон Жуан», «Фауст», «Отелло», «Борис Годунов», «Кармен», «Паяцы», «Аида» и многих других, а также в операх советских композиторов, посвященных Великой Отечественной войне: «Молодая гвардия» и «Повесть о настоящем человеке». Его талант также проявился в опереттах: «Вольный ветер», «Баядера», «Марица» и др. Но если говорить о самых ярких его партиях — это, пожалуй, опера «Демон» А.Г Рубинштейна и оперетта «Принцесса цирка» («Мистер Икс») И. Кальмана. По ним были сняты фильмы, и именно фильм «Мистер Икс» принес Отсу всесоюзную славу. Впрочем, сам он был недоволен этой своей работой, но даже такой великий певец, как М. Магомаев, не решился петь арию Мистера Икс после Отса.Помимо партий в операх и опереттах, артист исполнял немало военных и лирических песен. Эти песни звучат до сих пор. К примеру, пронзительная «Эх, дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина) — те самые фронтовые пути, на которых некогда даже погоревать по убитому другу, так как «дорога дальше мчится, пылится, клубится». Или «Бухенвальдский набат» (муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева) с его призывом ко всему человечеству: «Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите мир!» А песню «Хотят ли русские войны?» (муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко) он спел на пяти языках.Невозможно перечислить все песни, исполненные Отсом. Вот только некоторые: «Не могу я тебе в день рождения...», «Сормовская лирическая», «Черное море мое», «Севастопольский вальс», «Я люблю тебя, жизнь», «Услышь меня, хорошая», «Город над вольной Невой»… Их знала и любила вся страна. Многие советские песни, а также русские романсы он пел на эстонском и на финском языках.…Тем временем в личной жизни Г. Отса наступили перемены. В 1964 году с ним развелась его супруга Аста. Женщина с цыганской кровью не могла смириться с тем, что она оставалась всего лишь танцовщицей кордебалета, а супруг стал известен не только в СССР, но и далеко за рубежом. Брак, в котором были рождены сын и дочь, а также усыновлены еще двое детей, после двадцати лет распался. Георг женился на одной из первых советских манекенщиц, Илоне. Она бросила карьеру и посвятила свою жизнь семье. В этом браке родилась дочь Марианна. Но, к сожалению, вырастить ее отец не успел.В 1972 году артисту стало плохо прямо во время спектакля. Его и ранее мучили сильные головные боли, но он скрывал их от публики. Диагноз был страшным — злокачественная опухоль мозга.Далее в течение трех лет шла борьба со смертью. Георг Отс держался очень мужественно. За это время он перенес восемь тяжелых операций. Может быть, лечение могло быть более радикальным, возможно, он прожил бы дольше, если бы отказался от работы. Но страшнее смерти для него были потеря голоса и уход со сцены.Отс сделал свой выбор — решил все оставшееся время посвятить искусству и успеть сделать как можно больше. Шутил, что может теперь без грима исполнять роль Риголетто в одноименной опере. На последних концертах выходил на сцену в черных очках — иначе нельзя было скрыть следов от операций. Приходилось часто отлучаться за кулисы, где ему делали укол обезболивающего препарата. Певец стремился к тому, чтобы зрители и слушатели не догадывалась о его страданиях.Георг Карлович мечтал закончить работу над постановкой оперы «Дон Джованни». На одной из последних репетиций сказал коллегам: «Следуйте за музыкой Моцарта». Последний публичный концерт Отса состоялся 16 января 1975 года. А спеть в последний раз ему довелось перед врачами и медсестрами, готовившими его к очередной операции.5 сентября 1975 года спектакль, шедший в театре «Эстония», внезапно прервался. Было объявлено о смерти народного артиста СССР. Ему было 55 лет. Хоронить его вышел практически весь Таллин.К сожалению, настали иные времена. В постсоветской Эстонии имя Георга Отса поначалу пытались вычеркнуть из истории, предать забвению. Его объявили «агентом НКВД», «пособником оккупантов», «кремлевским соловьем». Однако впоследствии выяснилось, что среди эстонских деятелей культуры другой фигуры такого масштаба попросту не найти. И забвение сменилось полупризнанием.Внешне это, конечно, выглядит как настоящее признание — и улицу назвали его именем, и отель на воспетом им острове Сааремаа, и фильм «Георг» сняли. Были запланированы мероприятия в честь его юбилея (правда, по понятной причине отменены).Но на деле далеко не все песни, спетые Георгом Отсом, могут звучать в современной Эстонии, многие из них запрещены, так как они слишком советские, коммунистические. Памятник артисту эстонские власти обещали возвести перед театром «Эстония» еще к 90-летию, затем к 100-летию, но он до сих пор не появился.Современные биографы пишут, что, мол, Отс не был советским, а «приспосабливался» и «выживал», как все эстонцы. Правда, такие сентенции выглядят как приспособленчество со стороны их авторов — иначе как выжить в «молодой европейской демократии», если не пинать советское прошлое и не выставлять советских деятелей культуры в качестве чуть ли не жертв «режима»?Лучше обратиться к словам самого Георга Карловича:Это — лучший ответ тем, кто сперва пытался представить Отса как «кремлевского агента», а потом — как «приспосабливающегося». Да, он, когда было надо, пошел в Красную армию бороться с фашистами. Да, пел советские патриотические песни, и ни одна из его песен не была исполнена фальшиво. Да, конечно, на русском языке. Да, он был сыном своего времени, своей эпохи и своей великой страны. Эти факты крайне неудобны для эстонских шовинистов, которые до сих пор относятся к великому артисту враждебно.Но не лучше ли выкинуть этот бессмысленный шовинизм на историческую помойку? И послушать в исполнении Георга Отса «Бухенвальдьский набат» и «Хотят ли русские войны?» Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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