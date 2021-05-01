Тишина, штрафы, запрет для чиновников: Путин подписал серию законов

Президент России Владимир Путин подписал несколько законов 30 апреля. Отменён "день тишины" перед выборами, чиновников обязали отчитываться об иностранном гражданстве.

Президент России Владимир Путин подписал 30 апреля несколько законов.

В частности, отменяется "день тишины" перед выборами, если по решению ЦИК голосование будет проходить несколько дней. Проведение предвыборной агитации должно быть завершено в 00:00 по местному времени первого дня голосования.

Также президентом подписан закон о запрете изымать домашних животных за долги. Изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс: собак, кошек и других питомцев, которых не используют в предпринимательской деятельности, включили в перечень имущества, которое запрещено изымать у должника.

Президент также подписал закон о штрафах для СМИ до 50 тысяч рублей за распространение информации СМИ-иноагента без указания на этот статус.

Согласно ещё одному документу, госчиновники обязаны сообщать работодателю об отсутствии гражданства России, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства. Изменения внесены в Трудовой кодекс.

Также подписан закон о порядке прохождения медкомиссии при призыве в вооружённые силы. Закон "позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

Жителям России также упростили правила получения налоговых вычетов, теперь их можно оформить в личном кабинете на сайте ФНС.