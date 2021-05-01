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Тишина, штрафы, запрет для чиновников: Путин подписал серию законов

01 мая 2021, 13:00  •  54 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал несколько законов 30 апреля. Отменён "день тишины" перед выборами, чиновников обязали отчитываться об иностранном гражданстве.
Президент России Владимир Путин подписал 30 апреля несколько законов.
В частности, отменяется "день тишины" перед выборами, если по решению ЦИК голосование будет проходить несколько дней. Проведение предвыборной агитации должно быть завершено в 00:00 по местному времени первого дня голосования.
Также президентом подписан закон о запрете изымать домашних животных за долги. Изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс: собак, кошек и других питомцев, которых не используют в предпринимательской деятельности, включили в перечень имущества, которое запрещено изымать у должника.
Президент также подписал закон о штрафах для СМИ до 50 тысяч рублей за распространение информации СМИ-иноагента без указания на этот статус.
Согласно ещё одному документу, госчиновники обязаны сообщать работодателю об отсутствии гражданства России, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства. Изменения внесены в Трудовой кодекс.
Также подписан закон о порядке прохождения медкомиссии при призыве в вооружённые силы. Закон "позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
Жителям России также упростили правила получения налоговых вычетов, теперь их можно оформить в личном кабинете на сайте ФНС.

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