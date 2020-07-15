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Тишина на границе Армении и Азербайджана - надолго ли? У США есть свой интерес
15 июля 2020, 10:00 • 17 • Политика
Напряжённость на армяно-азербайджанской границе снизилась, оперативная обстановка относительно спокойная, сказал представитель Минобороны Армении. Почему это невыгодно США, объяснил военный эксперт Борис Рожин.
Напряжённость на границе Армении и Азербайджана снизилась, сейчас обстановка относительно спокойная, сообщают в армянском Минобороны. США своими действиями могут привести к новой эскалации конфликта, считает военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Речь идёт о боестолкновениях между Арменией и Азербайджаном, которые начались 12 июля на границе между странами. Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения атаковала позиции государства. А в Минобороны Армении сообщили о попытках Азербайджана захватить опорный пункт с помощью артобстрелов.
Военный эксперт не исключает, что США могут попытаться воспользоваться сложившейся ситуацией для дальнейшей эскалации конфликта, чтобы заставить Россию выбрать одну из сторон. Сейчас Москва сохраняет нейтралитет и выступает модератором процесса. Разворачивающийся конфликт может подорвать этот статус-кво.
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